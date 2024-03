Hundestrand am Gardasee: Wo dürfen Hunde baden?

Strandurlaub am Gardasee? Nur, wenn der Hund mitkann. Wir verraten, an welchen Stränden Vierbeiner baden dürfen, wo Leinenpflicht gilt und welche Regeln es sonst gibt.

Der Gardasee, Italiens größter und tiefster See am Rande der Alpen, hat für Urlauber zu jeder Jahreszeit viel zu bieten. Ob Wandern auf einem der schönsten Wanderwege, Strandurlaub an malerischen Badestellen oder gar Weihnachtsmarkt-Bummeln in der Adventszeit.

Doch für Hundebesitzer ist eine andere Frage viel entscheidender. Sie wollen wissen: Kann sich mein Hund am Gardasee frei bewegen, am Ufer ohne Leine laufen und zum Baden ins Wasser springen? Hier lesen Sie eine Auswahl an Badestellen, an denen Vierbeiner erlaubt sind, wo es Hundezonen gibt, wo Leinenpfllicht gilt und welche Verbote und Regeln sonst zu beachten sind.

Hunde am Gardasee: Auf Schilder achten

Grundsätzlich gilt: Nur an sogenannten "Hundestränden" ist Vierbeinern das Baden im Gardasee gestattet, ansonsten ist es verboten, wie gardasee.de schreibt. Hunden ist das Baden also nicht ohne Weiteres gestattet, außer eben Schilder weisen explizit darauf hin. Häufig haben entsprechende öffentliche Badestellen und Strände bestimmte Uferzonen für Hunde eingerichtet, auf denen auch nähere Infos etwa über Leinenpflicht oder Maulkorbpflicht ausgewiesen sind, so das Touristen-Portal.

In Riva del Garda, Torbole und am Lido di Arco ist laut visittrentino.info der Zugang für Hunde vom 25. Juni bis zum 11. September zudem auf den gepflasterten Fußweg beschränkt. Zur Hauptsaison sind die Ufer in diesen Abschnitten für Hunde nicht gestattet.

Hunde am Gardasee: Sirmione

Die pittoreske Altstadt von Sirmione am Gardasee gehört zu den 15 beliebtesten Sehenswürdigkeiten am Gardasee. Doch können auch Hunde hier eine gute Zeit verbringen und zur warmen Jahreszeit ein bisschen Abkühlung bekommen? Ja und nein, denn im Ort selbst dürfen Hunde nur in einigen Bereichen und nur mit einer Leine an den Strand, so gardasee.de.

Hunde am Gardasee: Peschiera del Garda

In der für Gardasee-Verhältnisse größeren Gemeinde Peschiera del Garda wurde 2011 laut dem Portal planethunde.com der Hundestrand "La Spiaggia di Bracco Baldo" eröffnet. Die Hundezone liegt in San Benedetto am Süd-Ost-Ufer des Gardasees zwischen den Ortsteilen Fornaci und Bergamini. Er soll auf etwa 1000 Quadratmeter einen großen eingezäunten Strandabschnitt bieten, von dem aus Hunde ins Wasser dürfen.

Hunde am Gardasee: Cala delle Sirene

Am "Parco Baia delle Sirene" am Gardasee auf der Nordseite der Halbinsel Punta San Vigilio gibt es eine private Bucht mit Strand - auch für Vierbeiner und ihre Besitzer. Denn die Bucht verfügt laut gardasee.de über einen Hunde-Abschnitt.

Hunde am Gardasee: Torbole – Lungolago Conca d'Oro

Ein für Vierbeiner zugänglicher Strand befindet sich ebenfalls am Lungolago Conca d'Oro am nördlichen Ostufer in Richtung Malcesine. Allerdings müssen Hundebesitzer ihre Liebsten hier an der Leine halten, so gardasee.de. Denn es gilt ein Badeverbot für Hunde.

Hunde am Gardasee: Malcesine

Auch in der Umgebung von Malcesine selbst soll es freie Strände geben, auf denen auch Hunde zugelassen sind. So etwa in Val di Sogno und Campagnola. Ob das Baden für Hunde gestattet ist, geben im Einzelfall Schilder Aufschluss.

Hunde am Gardasee: Torri del Benaco

Torri del Benaco ist eine kleine italienische Gemeinde mit 2967 Einwohnern, die am Ostufer des Gardasees liegt. Hunde haben hier Zugang zu freien Stränden in den Richtungen nach Pai und Garda.

Hunde am Gardasee: Desenzano del Garda

Für Hunde gibt es in der Gemeinde Desenzano del Garda einen freien Zugang zum Wasser und zwar auf der Strecke zwischen Spiaggia d'Oro und dem Hafen von Rivoltella, so schreibt es gardasee.de.

Hunde am Gardasee: Toscolano Maderno

Der Ort Toscolano Maderno am Westufer des Gardasees kann so ziemlich als Hundeparadies bezeichnet werden. Denn für Vierbeiner und ihre Begleiter gibt es laut gardasee.de einen kostenlosen Strand, der sich auf über circa 700 Meter langen Uferabschnitt am Strand Rivagranda erstreckt. Der durch einen Zaun abgegrenzte Hundebereich liegt unterhalb der Parocchia Dei Santi Pietro e Paolo am Ortsausgang Richtung Gargnano.

Hunde am Gardasee: Ledrosee – Ledro (Ortsteil Pur)

Auch am Nachbarsee vom Gardasse, dem Ledrosee gibt es eine Hundezone. Der Hundestrand am Ledrosee liegt im Ortsteil Pur, neben dem öffentlichen Strand. Auch hier sorgen Zaun, Abfallbehälter und Schattenplätze unter Pinienbäume für einen stressfreien Aufenthalt für Vierbeiner und ihre Besitzer. Auch Parkmöglichkeiten soll es laut gardasee.de geben sowie am Uferweg rund um den See Spender mit Plastikbeuteln.