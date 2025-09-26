Hurra, hurra, der Pumuckl macht jetzt Zug-Durchsagen

Gute Nachricht, die Bahnreform greift! Denn wie anders ist zu bewerten, was eine Verlautbarung des ruckelnden Schienentransportunternehmens verheißt: In DB-Regio-Zügen rund um München gibt es während des Oktoberfests Durchsagen, die kein Geringerer als der Pumuckl macht. Ja, der Kobold mit dem roten Haar und der unvergleichlich heiseren Stimme.

Möglich macht das eine zeitlich begrenzte Kooperation zwischen der Bahn und der Münchner Filmproduktionsfirma Constantin. Man geht sicher nicht fehl in der Annahme, wenn man der Constantin mit ihrer Freigabe der Pumuckl-Stimme – der KI sei Dank, dass das ikonische Gekrächze des längst toten Hans Clarin virtuell weiterleben darf – eine gewisse Werbeabsicht unterstellt. Wo doch Ende Oktober ein neues Pumuckl-Abenteuer ins Kino kommt mit dem Titel „Pumuckl und das große Missverständnis“.

„Charmant und liebevoll“ soll der Pumuckl appellieren

Aber auch die Bahn verfolgt mit den Kobold-Ansagen via Zuglautsprecher ein hintergründiges Ziel. Zur Wiesn-Zeit nämlich, heißt es von Seiten der DB, seien die Regio-Züge über Gebühr ausgelastet und zudem stark verschmutzt. Da soll nun der kleine Rotschopf dazwischenfahren und „auf charmante und liebevolle Pumuckl-Art zur gegenseitigen Rücksichtnahme aufrufen.“

Brav gedacht. Aber ob’s funktioniert? Wo doch der Pumuckl als ein zappeliges Synonym für allerhand Lausbüberei gelten darf. Nicht dass am Ende die Krächzestimme in den Waggons der DB zu schnarren beginnt und dadurch die angeheiterten Wiesn-Heimfahrer erst recht in Schabernackstimmung geraten, ganz nach dem Motto „Hurra, hurra, der Pumuckl ist da“. Da wäre die Deutsche Bahn dann im Vertrauen auf den Pumuckl einem großen Missverständnis aufgesessen.