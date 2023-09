Tropensturm Margot entwickelt sich zu Hurrikan

Neben Lee entwickelt sich aktuell ein weiterer Hurrikan über dem Atlantik. Margot befindet sich 1900 Kilometer nordwestlich der Kapverden.

Während der Hurrikan Lee bereits seit mehreren Tagen über den Atlantik zieht, entwickelte sich am Montag ein weiterer Hurrikan. Wie die New York Times berichtet, wurde Margot zunächt in die Kategorie 1 von 5 eingestuft. Laut dem National Hurricane Center (NHC) befand sich das Zentrum des Sturms am frühen Dienstag gut 2000 Kilometer nordwestlich der Kapverdischen Inseln vor der Küste Westafrikas. Die maximale anhaltende Windgeschwindigkeit betrug knapp 130 km/h. Experten gehen davon aus, dass der Hurrikan stärker wird.

Aktuell bewegt er sich langsam auf die Azoren zu. Sollte der Hurrikan in die Bahn des Jetstreams geraten, könnte er Richtung Norden ziehen. Doch in dieser Woche wird er Europa nicht mehr erreichen. Aber um den 20. September könnte er auf das Festland treffen.

Hurrikan Margot und Hurrikan Lee: Saison dauert bis Ende November

Margot ist aktuell einer von zwei aktiven Tropenstürmen und in diesem Jahr der fünfte Hurrikan über dem Atlantik. Hurrikan Lee hatte am Donnerstag die höchste Stufe 5 (verwüstend) erreicht. Inzwischen ist er auf Stufe 3 abgeschwächt. Das NHC erwartet zu Beginn der Woche erste Auswirkungen auf Teile der Kleinen Antillen, der britischen und amerikanischen Jungferninseln oder auf Puerto Rico. Doch noch ist unklar, welchen Kurs der Sturm einschlägt.

Die Hurrikan-Saison im Atlantik beginnt am 1. Juni und endet am 30. November. Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderhitzung erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Ende Mai rechnete die National Oceanic and Atmospheric Administration in diesem Jahr mit zwölf bis 14 benannten Stürmen, inzwischen wurde die Prognose auf 14 bis 21 erhöht. Im vergangenen Jahr gab es 14 benannte Stürme. Die bislang meisten benannten Stürme wurden 2020 gezählt, damals waren es 30.

Tropensturm Margot könnte zum Hurrikan werden: Stufen der Skala

Die Stärke von Hurrikans wird nach einer von den Meteorologen Herbert Saffir und Robert Simpson entwickelten Skala bemessen: Ein Hurrikan der Kategorie 1 erreicht bis zu 153 Kilometern pro Stunde. Stufe 2 gilt bis Tempo 177, Stufe 3 bis 208 und Stufe 4 bis 251. Verheerende Schäden drohen bei einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5, der mit einer Windgeschwindigkeit von mehr als 251 Kilometern pro Stunde rotiert. Wirbelstürme gewinnen oft bei ihrem Zug über das Meer an Stärke. Über Land verlieren sie schnell ihre Kraft, weil der Nachschub feuchtwarmer Luftmassen fehlt.

