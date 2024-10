Hurrikan „Milton“ fordert erste Todesopfer

Ein Sturm mit einer Geschwindigkeit von fast 200 Stundenkilometern, rund zwei Millionen Menschen ohne Strom, massive Regenfälle und Tornados: Hurrikan „Milton“ hat in der Nacht an der Westküste Floridas das Land erreicht und erste Verwüstungen angerichtet. Inzwischen haben US-Medien erste Todesfälle durch den gefürchteten Tropensturm gemeldet, bereits vor dessen Eintreffen hatten Tornados die ersten Menschenleben gefordert. Dass die Stärke des Hurrikans inzwischen auf Stufe 2 von einst Stufe 5 abgeschwächt wurde und der Sturm auf Land traf, ohne zuvor eine Flutwelle an der Küste auszulösen, dürfte den Menschen in der Region rund um Tampa Bay, die bislang am stärksten betroffen ist, jedoch Hoffnung machen.

In den vergangenen Tagen hatten viele Menschen in Scharen ihre Häuser verlassen, Bilder zeigten verstopfte Autobahnen. „Wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben“, hatte Tampas Bürgermeisterin Jane Castor angekündigt. Schon vor Eintreffen des Sturms auf dem Land hatte „Milton“ auf dem Wasser im Golf von Mexiko rund acht Meter hohe Wellen ausgelöst, zugleich zerstörten Tornados als Vorboten des Sturms 125 Häuser, wie Floridas Gouverneur Ron DeSantis sagte. Am Mittwochnachmittag wurde der Sturm als Hurrikan der Stufe 5 eingeschätzt.

Hurrikan „Milton“ bringt erste Zerstörungen und Stromausfälle

Gegen 20 Uhr Orts- und 2 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit erreichte er schließlich die Ortschaften Siesta Key und Sarasota südlich von Tampa Bay und erzielte Windgeschwindigkeiten von Kilometer pro Stunde. In der Folge kam es zu großflächigen Stromausfällen. Inzwischen sollen nach Angaben des Fernsehsender ABC rund zwei Millionen Menschen in Florida ohne Strom sein. Die Stadt Saint Petersburg hat die Trinkwasserversorgung eingestellt. Dass der Hurrikan nun als weniger stark gilt, ist ein Hoffnungsschimmer, jedoch kein Zeichen der Entwarnung. Der Sturm werde dadurch aktuell nicht weniger gefährlich, durch die großen Regenmengen in den vergangenen Stunden sei mit Sturzfluten zu rechnen, warnen die US-Behörden.

Inzwischen ist zudem klar: Trotz der Warnungen haben viele Menschen in der Region sich nicht in Sicherheit gebracht, sondern sich in ihren Häusern verschanzt. „Wir können ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr auf Notrufe reagieren, weil wir die Rettungskräfte nicht in Gefahr bringen wollen“, sagte der Bürgermeister von Saint Petersburg, Ken Welch, auf CNN.

Im US-Präsidentschaftswahlkampf wird die Sturmkatastrophe wenig überraschend auch zum Politikum. Donald Trump hatte der Regierung um Joe Biden und Kamala Harris schon nach dem jüngsten Hurrikan „Helene“ vorgeworfen, Hilfsgelder an Migranten statt Betroffene gegeben zu haben, stichhaltige Belege gab es dafür keine. Harris nannte diese Angriffe den „Gipfel der Verantwortungslosigkeit“ und warf Trump vor, „sich selbst über die Bedürfnisse der anderen“ zu stellen. Dankbar im Angesichts der Naturkatastrophe zeigte sich indes die Hilfsorganisation „Feeding America“. Sie meldete eine Spende in Höhe von rund fünf Millionen Euro von Sängerin Taylor Swift.