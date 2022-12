EMA warnt vor Hustenmedikamenten – Sorge vor Nebenwirkungen

Erkältungen haben Saison, die Grippewelle nimmt fahrt auf. Bei dieser Ausgangssituation warnt die europäische Arzneimittelbehörde vor Hustenmedikamenten mit dem Wirkstoff Pholcodin.

Der Winter ist langsam aber sicher in Deutschland angekommen. Traditionell sorgt der Beginn der kalten Jahreszeit dafür, dass besonders viele Menschen erkranken. Husten, Erkältungs- und Grippe-Symptome sind verbreitet. Genau in diese Zeit fällt nun eine Warnung der europäische Arzneimittelbehörde EMA. Sie bezieht sich auf Hustenmedikamente.

EMA warnt vor Hustenmedikamenten mit Wirkstoff Pholcodin

Die EMA gab am Freitag eine Meldung heraus, in der sie vor Medikamenten mit dem Wirkstoff Pholcodin warnt. Nach Angaben des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) stellt Pholcodin "ein Opioid" dar, "das zur Behandlung von unproduktivem (trockenem) Husten bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt wird". Demnach wirkt Pholcodin direkt im Gehirn und kann den Hustenreflex unterdrücken, indem die Nervensignale reduziert werden, welche an die für den Husten verantwortlichen Muskeln geschickt werden.

Medikamente mit dem Wirkstoff werden häufig in Kombination mit anderen Wirkstoffen eingesetzt. Vor allem um Erkältungs- und Grippesymptomen entgegenzuwirken. Die EMA empfiehlt nun, derartige Hustenmedikamente nicht mehr in der EU zuzulassen.

Warnung vor Hustenmedikamenten: Pholcodin in Deutschland nicht zugelassen

Grund für die Empfehlung der EMA ist die Sorge vor Nebenwirkungen. Eine Prüfung der EMA-Ausschuss für Arzneimittelsicherheit (PRAC) hat ergeben, dass Medikamente mit Pholcodin das Risiko von schweren und lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen auf Arzneimittel gegen neuromuskuläre Blockaden erhöhen können.

Expertinnen und Experten haben in Frankreich eine dementsprechende Studie durchgeführt, auf die sich auch die EMA-Empfehlung bezieht. Sie legt nahe, dass Pholcodin das Risiko auf eine derartige Reaktion bis zwölf Monate vor einer Vollnarkose erhöhen kann.

In Deutschland werden Medikamente, die den Wirkstoff Pholcodin enthalten, bereits seit Februar 2001 nicht mehr zugelassen. Das teilte das BfArM mit.

