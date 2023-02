Warum Sie nicht mit dem Handy auf's Klo gehen sollten

Sitzen Sie gerade mit dem Handy auf dem Klo? Dann sollten Sie es besser weglegen. Denn das kann ein Gesundheitsrisiko darstellen. Was Hygiene-Experten dazu sagen.

Schnell noch eine Nachricht schreiben, dann bei Tiktok endlos durch den Feed scrollen – kaum jemand hat die Zeit auf dem Klo noch nicht dafür genutzt, um auf dem Handy zu daddeln. Laut Statista gaben knapp 79 Prozent der befragten 18- bis 29-Jährigen an, das Handy auf dem stillen Örtchen zu benutzen. Das war 2015. Mittlerweile dürfte die Zahl sogar höher ausfallen.

Smartphone im Bad kann zu Bakterien auf Display führen

Wie Techbook berichtet, warnen Hygiene-Experten davor, das Smartphone mit ins Badezimmer zu nehmen. Grund dafür ist, dass in der Luft jede Menge Wasser- und Schmutzpartikel herumfliegen und sich verteilen. Diese könnten sich auf das Handy legen und somit zu einem Gesundheitsrisiko werden.

"In unserem Bad sind die Keime und Bakterien, die sich in unserem Darm und auf unserer Haut befinden", erklärt Hygiene-Expertin Constanze Wendt gegenüber Techbook. Unter den Bakterien können auch E. coli-Bakterien sein. Diese stammen aus dem Darm und können krank machen.

Zwar seien Bakterien per se nicht immer gefährlich, erklärt Wendt weiter, jedoch können sich diese auf dem Smartphone festkleben.

Bakterien auf Smartphonedisplays: Handy weg auf der Krankenhaustoilette

Vor allem, wenn Menschen sich nach dem Toilettengang nicht die Hände waschen und dann das Smartphone wieder anfassen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bakterien auf dem Display landen, besonders hoch. Das sei zwar nicht gesundheitsgefährdend, erklärt Wendt, jedoch ein "Ekel-Faktor".

Auf öffentlichen Toiletten sei die Gefahr nicht höher als auf heimischen Klos. Doch in Krankenhaus-Toiletten sollte auf das Handy verzichtet werden. "Dort können sich resistente Keime befinden", warnt die Expertin gegenüber Techbook. Krankenhauskeime können nämlich tatsächlich krank machen.

An sich ist das Handy im Badezimmer kein Problem. Eher die mangelnde Hygiene. Die Expertin gibt zu bedenken: "Händewaschen bekämpft Keime und Bakterien am besten." Wer die Hände wäscht und dann das Smartphone wieder in die Hand nimmt, kann also zumindest den Ekel-Faktor ausschließen. Und ab und an das Display zu reinigen, kann auch nicht schaden.