"iZombie", Staffel 5: Start in Kürze - Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer

Staffel 5 der Serie "iZombie" läuft bald auf Netflix an. Alle Infos zur Comic-Adaption finden Sie hier: Start-Termin, Folgen, Handlung, Cast und Trailer.

"iZombie" ist Comic-Fans bereits seit längerem ein Begriff: Die Buchreihe des Verlags DC um eine Wiedergängerin sorgte zwischen 2010 und 2012 für Begeisterung bei Zombie-Enthusiasten. Die TV-Serie "iZombie" lehnt sich lose an die Geschichte an, stellt statt einer Friedhofsarbeiterin aber die Gerichtsmedizinerin Liv ins Zentrum des Geschehens. Staffel 5 der Dramedy läuft bald bei Netflix an.

Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung und Cast sowie einen aktuellen Trailer finden Sie hier in der Übersicht.

Wann ist der Start-Termin von "iZombie", Staffel 5?

Darauf haben die Fans gewartet: Die neue Staffel 5 von "iZombie" startet am Mittwoch, 1. Juli 2020, auf Netflix. Allerdings war die voraussichtlich letzte Staffel der Serie bereits im Februar 2020 auf dem TV-Sender Sixx zu sehen.

"iZombie": Das sind die Folgen der neuen Staffel

Staffel 5 der erfolgreichen Zombie-Serie hat erneut 13 Folgen. Netflix veröffentlicht in der Regel alle Folgen bereits am Starttag. Fans dürfen sich auf diese Episoden freuen:

Märtyrer

Sport ist Mord

Der große Tanz des Lebens

Smart Zombie

Der Tod kommt schnell

Das wahre Monster

Tod à la carte

Tod eines Autohändlers

Girlpower

Die Ratten von Seattle

Killer Queen

Auf Beutetour Bye, Zombies

Genießt die Ewigkeit

Handlung: Darum geht es bei "iZombie"

Liv Moore hat ein Problem: Nach einer Bootsparty in Seattle, die sich zum Massaker entwickelt, wacht die junge Doktorandin als Zombie auf - und verspürt einen großen Hunger auf Gehirne. Liv reagiert schnell: Sie trennt sich von ihrem Freund und nimmt eine Arbeit als Gerichtsmedizinerin an. In der Pathologie hat sie uneingeschränkten Zugang zum Organ der Wahl - und dazu in Dr. Chakrabarti einen Chef, der versucht, ein Heilmittel für Livs Problem zu finden.

Nachdem in Staffel 3 Seattle abgeriegelt und zu einer Zombie-Stadt gemacht wird, betätigt sich Liv als Schleuserin für Menschen, die in die Stadt wollen, um Zombies zu werden. Derweil geht die Suche nach dem Heilmittel auch in Staffel 5 weiter.

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "iZombie"

Die Serie, die vor allem mit Newcomern besetzt ist, wartet in einer Nebenrolle mit einem echten Serienstar auf: "Prison Break"-Legende Robert Knepper spielt als Angus McDonough mit. Die Schauspieler im Cast von "iZombie":

Rose McIver als Olivia " Liv " Moore

als Olivia " " Moore Malcolm Goodwin als Clive Babineaux

Rahul Kohli als Ravi Chakrabarti

Robert Buckley als Major Lilywhite

als Major Lilywhite David Anders als Blaine "DeBeers" McDonough

Aly Michalka als Peyton Charles

Robert Knepper als Angus McDonough

als Bryce Hodgson als Donald " Don E. " Eberhard

Das ist der aktuelle Trailer zu "iZombie"

Leider liegt kein deutscher Trailer zu Staffel 5 der Serie vor. Deswegen haben wir Ihnen hier den englischen Trailer verlinkt:

