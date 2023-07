Freundin findet deutsche Touristin tot auf Ibiza: Polizei ermittelt

Nach einer Partynacht wurde eine 22-jährige deutsche Touristin tot in ihrem Hotelzimmer auf Ibiza gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Eine 22-jährige deutsche Touristin wurde tot in ihrem Hotelzimmer auf Ibiza gefunden. Der Vorfall ereignete sich laut dem Mallorca Magazin in dem Ferienort Sant Antoni. Eine Freundin, mit der die 22-Jährige zuvor unterwegs gewesen war, hatte sie leblos in ihrem Bett entdeckt und die Polizei gerufen.

Touristin tot auf Ibiza gefunden: Befragungen und Obduktion

Am Abend zuvor sollen die Frauen mit weiteren Freunden auf einer Party an der Platja d'en Bossa gewesen sein. Bekannte der Toten sollen ausgesagt haben, dass sie keine Drogen konsumiert hatte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und befragt die Freunde der Toten. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.

Sant Antoni de Portmany ist einer der bekanntesten Urlaubsorte auf der Baleareninsel. Er liegt an einer großen Bucht im Nordwesten von Ibiza und ist für seine Bars und Clubs bekannt. (AZ)