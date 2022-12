ICE-Messerangreifer zu langer Haftstrafe verurteilt

In einem ICE hatte er zugestochen und drei Männer schwer verletzt. Nun wurde der Messerangreifer zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Mehr als ein Jahr ist es her, dass ein 27-Jähriger in einem ICE Reisende mit einem Messer attackierte und drei Männer schwer verletzte. Am Freitag wurde der Angeklagte nun zu 14 Jahren Haft verurteilt. Das Oberlandesgericht München fällte das Urteil wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Prozess um ICE-Messerstecher: Dschihadistisches Motiv stand im Raum

Die Tat hatte sich am 6. November 2021 ereignet. Der ICE war von Passau in Richtung Hamburg unterwegs. Bei Seubersdorf, in der Nähe von Regensburg, attackierte der in Syrien aufgewachsene palästinensische Volksangehörige vier Männer mit einem Messer. Drei von ihnen fügte er schwere Verletzungen zu.

Über den Tatablauf herrschte im Prozess schnell Klarheit. Es ging in der Folge vor allem um die Frage, ob der Angeklagte vorsätzlich handelte, oder ob eine psychische Krankheit vorliegt. Ein mögliches dschihadistisches Motiv stand im Zentrum des zwei Monate andauernden Prozesses in München.