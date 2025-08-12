So viele Rollen: Peter Weck vergisst manchmal, wer er ist

Publikumsliebling Peter Weck verliert nach sieben Jahrzehnten Schauspielkarriere manchmal etwas den Überblick. Das sagte der Österreicher zu seinem 95. Geburtstag der «Bild». «95 Jahre - ein äußerst dankbares Geschenk! Ich habe so viele Rollen gespielt, dass ich manchmal vergesse, wer ich eigentlich bin. Eines weiß ich jedoch ganz sicher: Ich war immer mit Herz und anhaltender Neugier dabei.»

Weck: War immer mit Herz und Neugier dabei

Weck stand bis vor ein paar Jahren noch auf der Bühne. 2022 erlitt er jedoch einen Schlaganfall. Seitdem ist er auf einen Rollstuhl und Pflege angewiesen.

Eine Paraderolle Wecks ist bis heute die ZDF-Reihe «Ich heirate eine Familie» (1983-1986). Thekla Carola Wied (81) spielte damals die zweite Hauptrolle in der Unterhaltungsserie um eine West-Berliner Patchwork-Familie.

Auch 40 Jahre später ist das TV-Paar noch freundschaftlich miteinander verbunden. Wied wünschte dem erfolgreichen Schauspieler, Regisseur und Autor via «Bild» ein langes Leben: «Lieber Peter, Du hattest ja immer schon vermutet, dass Deine Gene ein langes Leben ermöglichen. (...) Wenn du magst, steuere mannhaft die 100 an», schrieb die 81-jährige Schauspiel-Kollegin.

Große Präsenz und großer Einfluss

Seit den 1950er-Jahren wirkte der gebürtige Wiener oft als schelmischer «Lausbub-Typ» in rund 150 Film- und TV-Produktionen mit. Im Fernsehen führte er bei vielen Sendungen selbst Regie. Auch auf den großen Theaterbühnen in Wien, Salzburg, München, Hamburg und Berlin war er oft zu sehen.

Besondere Bedeutung erlangte Weck mit seiner Rolle beim «Musical-Fieber» in Deutschland und Österreich. Als Intendant brachte er zudem in Wien das Erfolgsmusical «Cats» als Erster auf eine deutschsprachige Bühne und löste damit einen Boom aus.