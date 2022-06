Alle Infos zu "Ich setz auf dich": Termin, Gäste und Übertragung

Im Juli läuft "Ich setz auf dich" bei RTL. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung, Gäste und Moderator.

RTL präsentiert im Sommer 2022 eine neue Spielshow: Mit "Ich setz auf dich" möchte der Sender für Spannung vor den Bildschirmen bei den Zuschauern sorgen. Moderator Guido Cantz empfängt in der Show neben den Kandidaten auch prominente Gäste.

In jeder Folge von "Ich setz auf dich" sind sieben Kandidaten oder Teams dabei, die eigens ausgedachte Wetten und Challenges mitgebracht haben. Die Wetten sind allerdings alles andere als gewöhnlich und teilweise kaum umsetzbar.

Alle Kandidaten treten in der Show vor einem prominenten Zocker-Panel an. Die Mitglieder des Panels müssen sich vor jeder Wette und ihrem Geldeinsatz die Frage stellen: Können die Kandidaten die Wette schaffen oder nimmt sie für die Herausforderer ein bitteres Ende? Die Promis brauchen bei ihrer Entscheidung neben etwas Zockerglück auch eine gute Intuition, da sie auf die Wetten einen bestimmten Geldbetrag setzen müssen.

Das Geldkonto, mit dem die Panel-Gäste am Ende der Show All-in gehen, verändert sich Laufe der Sendung daher ständig. Nachdem alle Kandidaten mit ihren Wetten durch sind, wird via Voting für einen Tagessieger gestimmt. Wer schafft es, die unglaublichste Wette zu meistern?

Der Promi, der am meisten Geld auf die Siegeswette gesetzt hat, gewinnt am Ende der Show den erspielten Jackpot, welcher an eine selbstgewählte Charity-Organisation gespendet wird.

Wann ist der Termin von "Ich setz auf dich" bei RTL?

Folge 1 von "Ich setz auf dich" läuft am Samstag, dem 2. Juli 2022, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Der Sender hat bereits eine weitere Folge der Spielshow angekündigt. Wann diese ausgestrahlt wird, wurde bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Lesen Sie dazu auch

"Ich setz auf dich": Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung im Free-TV wird vom Sender RTL übernommen. Hier gibt es die Show am Samstag, dem 02. Juli 2022 um 20.15 Uhr zu sehen. Wenn Sie "Ich setz auf dich" lieber online schauen möchten, können Sie dafür das Streaming-Angebot von RTL+ nutzen. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement von 4,99 Euro im Monat nötig.

Wo gibt es "Ich setz auf dich" als Wiederholung zu sehen?

Sie haben "Ich setz auf dich" verpasst? Möchten Sie die Zockershow inklusive aller Wetten bequem nachschauen? Der Streaming-Dienst RTL+ stellt die einzelnen Folgen nach TV-Ausstahlunng kostenlos online zur Verfügung.

Welche Gäste sind bei "Ich setz auf dich" dabei?

Bei der Zockershow "Ich setz auf dich" ist der Showname Programm. Die prominenten Gäste erhalten zu Beginn der Show eine bestimmte Geldsumme, welche sie auf die einzelnen Kandidaten und ihre mitgebrachten Wetten setzen können. Der Promi mit dem besten Riecher gewinnt am Ende die Show und darf das Geld einen selbstgewählten guten Zweck spenden.

In Folge 1 von "Ich setz auf dich" treten folgende drei prominente Gäste zum Zocken an:

Sonja Zietlow

Motsi Mabuse

Mario Barth

Welche Gäste in Folge 2 dabei sind, steht aktuell noch nicht fest.

"Ich setz auf dich": Guido Cantz führt als Moderator durch die Show

Im Interview mit RTL verrät der Moderator, dass "Ich setz auf dich" eine Show für die ganze Familie sei. Neben spannenden Challenges und Wetten wird es auch einiges zum Lachen geben. Auf die Frage, ob Guido Cantz selbst begeisterter Zocker ist, verrät der Moderator, dass er dabei durchaus emotional werden kann und nicht gerne verliere. In seiner Freizeit würde er aber nur um Kleinigkeiten wie beispielsweise ein Eis oder ein Essen, und nicht um große Geldsummen wetten.