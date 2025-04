Brand in Mannheimer Schnellrestaurant - drei Verletzte

Beim Brand in einem Schnellrestaurant in Mannheim sind drei Menschen verletzt worden. Sie seien dem Rettungsdienst vorgestellt worden, hätten aber eine Behandlung in einer Klinik abgelehnt, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer, das in der Küche ausbrach, konnte gelöscht werden.

Das Schnellrestaurant befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, das Treppenhaus und Wohnungen waren verraucht. Aus einer Wohnung wurde den Angaben zufolge ein Hund gerettet. Die Bewohner durften nach der Belüftung ihrer Domizile wieder zurückkehren.