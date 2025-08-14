Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Im Feierabendverkehr: Auto prallt gegen Lärmschutzwand - Fahrer schwer verletzt

Im Feierabendverkehr

Auto prallt gegen Lärmschutzwand - Fahrer schwer verletzt

Während der Rushhour kommt es bei Hanau zu einem Verkehrsunfall: Zwei Autos prallen aufeinander. Das hat weitere Folgen für einen der Wagen - und dessen Fahrer.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Schwerverletzte wurde nach dem Unfall bei Hanau ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
    Der Schwerverletzte wurde nach dem Unfall bei Hanau ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein Mann ist bei einem Unfall im Feierabendverkehr bei Hanau schwer verletzt worden. Der 26-Jährige prallte mit seinem Auto auf der Bundesstraße 43a bei hohem Verkehrsaufkommen am Nachmittag auf ein langsam vor ihm fahrendes Fahrzeug, wie die Polizei mitteilt. Der Wagen wurde nach rechts gestoßen, von einem anderen Fahrzeug erfasst und gegen die Lärmschutzwand geschleudert. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, die Bundesstraße für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden