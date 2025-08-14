Auto prallt gegen Lärmschutzwand - Fahrer schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Unfall im Feierabendverkehr bei Hanau schwer verletzt worden. Der 26-Jährige prallte mit seinem Auto auf der Bundesstraße 43a bei hohem Verkehrsaufkommen am Nachmittag auf ein langsam vor ihm fahrendes Fahrzeug, wie die Polizei mitteilt. Der Wagen wurde nach rechts gestoßen, von einem anderen Fahrzeug erfasst und gegen die Lärmschutzwand geschleudert. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, die Bundesstraße für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hanau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lärmschutzwand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis