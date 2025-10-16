Im Kolosseum in Rom sollen künftig „softe“ Pop- und Rockkonzerte stattfinden

Das Kolosseum ist das Symbol der Stadt Rom. Allerdings haben die Stadtbewohner selbst kaum noch etwas übrig für ihr berühmtestes Monument. Fast 15 Millionen Touristen aus aller Welt statteten der zwischen 72 und 80 n. Chr. errichteten Arena im vergangenen Jahr einen Besuch ab. Römerinnen und Römer machen wegen des Rummels einen großen Bogen um das Denkmal. Der neue Direktor des Kolosseums, Simone Quilici, setzt sich nun dafür ein, den Hauptstädtern ihr Amphitheater wieder schmackhaft zu machen.

Dazu will der 55-Jährige klassische Konzerte, aber auch Pop- und Rockveranstaltungen ins Kolosseum bringen, dabei allerdings zum Schutz des 2000 Jahre alten Gebäudes „exzessive Vibrationen vermeiden“. Das Kolosseum soll zum Leben erweckt werden, das alte Mauerwerk dabei aber keinesfalls Schaden erleiden. AC/DC oder Metallica haben deshalb wohl weniger Chancen auf Auftritte. Der neue Direktor stellt sich eher eingängige, ruhige Melodien und Künstler vom Kaliber Sting oder Peter Gabriel vor – mit einem „nicht zu wilden Publikum“.

Der Direktor des Kolosseums sagt: „Mein Traum ist Paul McCartney“

„Mein Traum ist Paul McCartney“, sagte Quilici nun in einem Interview mit der Zeitung La Repubblica. Der Ex-Beatle habe 2003 schon einmal ein Privatkonzert für wenige Auserwählte im Kolosseum gegeben. Gut vorstellbar, dass die Steine der Arena bei Songs wie „Hey Jude“ oder „Yesterday“ nicht ins Rollen kommen. Wie das flavische Amphitheater eine ekstatische Menge wegsteckt, die „I can‘t get no satisfaction“ der „Rolling Stones“ grölt, ist hingegen nicht ausgemacht. Beatles oder Stones? Eine Glaubensfrage, nun vor neuem Hintergrund. Quilici würde wohl sagen: Die Stones sind zu heavy fürs Kolosseum.