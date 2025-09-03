Einbrecher schläft nach Diebstahl in Garage ein

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im nordhessischen Spangenberg hat die Polizei den mutmaßlichen Täter noch am Tatort festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, war dieser in der Garage eingeschlafen. Der 36-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Beschuldigte sich zwischen Montag und Dienstag über gewaltsam geöffnete Türen seinen Weg in das Haus und die Garage gebahnt habe. Dort habe er dann seinen Raubzug gestartet und einen WLAN-Router erbeuten können. Auch mehrere Lebensmittel habe er gefunden - und sie noch am Tatort aufgegessen. Das muss bei dem 36-Jährigen große Müdigkeit hervorgerufen haben. Denn anschließend legte sich der Mann, den Polizeiangaben zufolge, in die Garage des Hauses und schlief dort ein.

Als dann die Beamten nach Anruf des Hauseigentümers vor Ort eintrafen, hätten sie den Einbrecher noch am Tatort aus dem Schlaf gerissen. Ein anschließender Fluchtversuch war nicht von Erfolg gekrönt, wie die Polizei mitteilte. Der 36-Jährige sei anschließend von den Beamten festgenommen und zur nächsten Polizeistation gebracht worden.