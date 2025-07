Einjähriges Kind stirbt nach Autounfall im Krankenhaus

Nach einem Verkehrsunfall im Taunus ist ein einjähriges Kind gestorben. Zwei Erwachsene - eine 34 Jahre alte Frau und ein 70 Jahre alter Mann - wurden schwer verletzt. In welchem Verhältnis die drei Opfer zueinander standen, konnte die Polizei am Wochenende nicht sagen. Auch der Auslöser des Unfalls an einer Ampel in Kronberg war unklar.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag, wie das Polizeipräsidium Westhessen berichtete. Zwei Autos hielten demnach hintereinander an einer roten Ampel. Bei Grün fuhr die Fahrerin des ersten Autos los. Aus bisher ungeklärten Gründen beschleunigte die Fahrerin des zweiten Autos stark, zog am ersten vorbei, touchierte dabei das erste Auto und fuhr dann über die Kreuzung in eine Mauer. Das erste Auto wurde durch die Kollision teilweise mitgeschleift.

Kind starb in der Klinik

Zunächst hatte die Polizei berichtet, dass bei der Kollision die drei Insassen des zweiten Autos schwer verletzt wurden: die 34 Jahre alte Fahrerin, das einjährige Kind und der 70-jährige Mann. Sie seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Am Samstagmorgen teilte die Polizei mit, dass das Kind in der Nacht an den Unfallfolgen gestorben war.

Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern weiter an. Die Fahrerin des anderen Wagens blieb unverletzt. Beide Autos hatten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.