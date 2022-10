"Im Westen nichts Neues" auf Netflix: Alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung und Stream

Nach dem Kino-Start ist "Im Westen nichts Neues" demnächst auch bei Netflix zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Besetzung, Handlung und Stream.

Auf anfängliche Euphorie folgt beängstigende Verzweiflung: Der deutsche Film "Im Westen nichts Neues" läuft Ende Oktober 2022 bei Netflix. Nach einem Monat im Kino können Zuschauerinnen und Zuschauer sich die fesselnde Geschichte eines jungen deutschen Soldaten nun auch zuhause auf der Couch ansehen.

Wir haben Ihnen hier alle wichtigen Infos zu "Im Westen nichts Neues" zusammengefasst. Wann ist der Start? Wie ist die Handlung und wer sind die Schauspielerinnen und Schauspieler in der Besetzung? Zudem gibt es am Ende des Artikels erste Einblicke in den Film.

"Im Westen nichts Neues": Wann ist der Start-Termin bei Netflix?

Der Netflix-Film "Im Westen nichts Neues" läuft seit dem 29. September 2022 in ausgewählten Kinos in Deutschland. Ab heute, Freitag, dem 28. Oktober 2022, wird der verfilmte Roman dann auch bei Netflix zum Abruf bereitstehen. Diejenigen, die nicht bis zum Streaming-Start warten wollen, haben in einigen Kinos schon vorher die Möglichkeit, den Kriegsfilm anzusehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Handlung: Worum geht es bei "Im Westen nichts Neues"?

Die Geschichte von "Im Westen nichts Neues" ist nicht nur im Westen nichts Neues. Sie basiert auf dem weltbekannten gleichnamigen Erfolgsroman von Erich Maria Remarque, verfasst im Jahr 1928. Mit der Netflix-Produktion hat es die fesselnde Geschichte des ersten Weltkriegs nun sowohl in die Kinos als auch ins Online-Streaming geschafft.

Was zu Beginn des Krieges noch Euphorie war, verwandelt sich für Paul Bäumer und seine Kameraden, junge Soldaten an der Westfront im Ersten Weltkrieg, schnell in Verzweiflung und Angst. Denn einen Krieg am eigenen Leib zu erleben, hatte sich in den patriotischen Reden des Lehrers Kantorek besser angehört. Nachdem sich die Jungs freiwillig dafür gemeldet haben, in den Krieg zu ziehen, lernen sie schnell die Hölle auf Erden kennen. Eine der schlimmsten Erfahrungen ist außerdem, dass sie sich nun auch zu Hause nicht mehr wohl fühlen.

Schauspieler: Welche Dasteller sind in der Besetzung von "Im Westen nichts Neues"?

In der Hauptrolle des Paul ist Felix Kammerer zu sehen. Der österreichische Schauspieler ist unter anderem Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Wer die anderen Darstellerinnen und Darsteller im Cast von "Im Westen nichts Neues" sind, erfahren Sie hier in der Übersicht:

Lesen Sie dazu auch

Albrecht Schuch als Kat

als Kat Moritz Klaus als Frantz Müller

Aaron Hilmer als Albert Kropp

als Edin Hasanović als Tjaden Stackfleet

als Tjaden Stackfleet Daniel Brühl als Matthias Erzberger

als Adrian Grünewald als Ludwig Behm

als Devid Striesow als General Friedrichs

In der Crew rund um die Produktion waren zudem dabei:

Regisseur: Edward Berger

Ausführender Produzent: Malte Grunert

Produzent: Daniel Dreifuss

Dreifuss Autorin: Lesley Paterson (Feature)

(Feature) Autor: Ian Stokell (Feature)

Kameramann: James Friend

Komponist: Volker Bertelmann

Trailer zum Netflix-Film "Im Westen nichts Neues"

Bisher hat der Streaming-Dienst noch keinen offiziellen Trailer zum verfilmten Erfolgsroman herausgebracht. Allerdings zeigt ein Teaser erste Eindrücke aus "Im Westen nichts Neues":