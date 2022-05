Immer mehr Drogentote in Deutschland

In Deutschland sterben immer mehr Menschen an Drogen. Die Zahl der Opfer ist 2021 um mehr als 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Im Jahr 2021 sind in Deutschland 1826 Menschen an Drogen gestorben. Das teilte der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, am Montag in Berlin mit. Die Zahl der Drogentoten steigt seit Jahren rasant: 2020 waren es 1581 Menschen, die an einer Überdosis oder an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben sind. Zum Jahr 2021 ist das eine Steigerung von 15,5 Prozent. 2017 waren es noch 1272 Drogentote in Deutschland.

Die Drogen, die für die meisten Todesfälle verantwortlich sind, sind über die Jahre gleichgeblieben: Heroin und andere Opioide, die allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen konsumiert wurden. Allein an einer Überdosis Heroin sind letztes Jahr 195 Menschen in Deutschland gestorben. Wegen Opioid-Substitutionsmitteln starben 88 Tote. Am alleinigen Konsum von Amphetamin sind 92 Menschen gestorben, an Amphetaminderivaten 13 Personen, an Methamphetamin 23 Menschen und an Kokain 74.

Drogentote: Hilfe, Behandlung und Beratung dringend nötig

Der Drogenbeauftragte Blienert bezeichnete die Zahlen als "schockierend", ein "Weiter-so" in der deutschen Drogenpolitik dürfe es nicht geben. Um Drogentote in Zukunft zu verhindern, sei ein Dreiklang an Maßnahmen notwendig: Hilfe, Behandlung und Beratung. Das alles müsste schneller und direkter bei den Menschen ankommen. Neben den Betroffenen selbst würden auch deren Familien und Freunde unter dem Drogenkonsum leiden, so Blienert.

"Was wir jetzt brauchen - und zwar schnell - ist ein Grundsatzgespräch mit den Ländern", so Blienert. "Es darf nicht sein, dass Menschen, die schwer suchtkrank sind, gar nicht erreicht und mit ihrer Erkrankung sowie deren sozialen Folgen alleine gelassen werden." Blienert möchte auch gegen gestreckte und verunreinigte Drogen vorgehen. Sie seien es, die häufig zum Tod bei Abhängigen führten. " Dagegen wolle er unter anderem mit der Prüfung von Drogen, flächendeckender Substitution und Drogenkonsumräumen vorgehen.

