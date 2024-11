Immer wieder auf TikTok vorgeschlagen: Wirkt Magnesium-Spray für die Füße tatsächlich?

Magnesium-Sprays für die Füße werden auf TikTok, YouTube und Co. immer häufiger geteilt. Viele schwören auf die entspannende Wirkung und die angebliche Linderung von Muskelkrämpfen. Doch hält das Spray wirklich, was es verspricht? Wir haben bei der Gesellschaft für Magnesium-Forschung nachgefragt, ob eine Wirkung über die Haut wissenschaftlich überhaupt nachweisbar ist.

Wirkt Magnesium-Spray für die Füße?

In den sozialen Medien berichten viele Accounts über die positive Wirkung von Magnesium-Spray für die Füße. Laut der Gesellschaft für Magnesium-Forschung fehlt aber die wissenschaftliche Grundlage für die Wirkung von Magnesium auf der Haut. „Die von Befürwortern der transdermalen Magnesiumtherapie angeführten „Studien“ entsprechen in keiner Weise den heute üblichen und notwendigen wissenschaftlichen Standards (z.B. Studiendesign ohne Kontrollgruppe, Fehlen einer statistischen Auswertung, Publikation nur in Abstractform bzw. ohne Peer-Review-Verfahren, etc.)“, sagen die Experten. Es gibt derzeit also keine belastbaren Belege, dass eine Aufnahme von Magnesium über die Haut, also transdermal, stattfindet.

Magnesium-Spray für die Füße: Was sagt die Wissenschaft?

Aus Studien ist zwar bekannt, dass eine äußerliche Anwendung von Magnesium zu einer höheren Konzentration des Mineralstoffs in den Hautzellen führt, dabei konnte aber keine Erhöhung im Blutplasma festgestellt werden. „Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass topisch angewendetes Magnesium zwar von den Hautzellen aufgenommen wird, dort aber quasi „festgehalten“ wird und nicht in den Blutkreiskreislauf gelangt. Im Rahmen der natürlichen Zellabschilferung geht das topisch applizierte Magnesium dann wieder verloren“, sagt die Gesellschaft für Magnesium-Forschung.

Obwohl Magnesium laut den Experten positive Effekte auf die Haut haben kann, ist eine äußerliche Anwendung nicht geeignet, den Magnesiumspiegel im Körper zu erhöhen oder einen Magnesiummangel zu behandeln. „In einer placebo-kontrollierten Studie, also einer Studie mit adäquatem Design, konnte durch Auftragen einer magnesiumhaltigen Creme im Vergleich zu Placebo weder ein Anstieg des Serum-Magnesiums, noch ein Anstieg des Urin-Magnesiums erreicht werden, d.h. es zeigten sich bei beiden Parametern für die Bioverfügbarkeit keine signifikanten Effekte.“ Die Bioverfügbarkeit beschreibt, wie viel von einem eingenommenen Stoff tatsächlich im Blutkreislauf landet und somit dem Körper zur Verfügung steht. Zudem erklären die Experten, dass die Haut eine extrem dichte und undurchlässige Barriere hat, das sogenannte Stratum Corneum, das die Aufnahme von Magnesium erschwert.

Kann Magnesium über die Haut in den Körper gelangen?

Die Gesellschaft für Magnesium-Forschung argumentiert mit folgendem Denkansatz: „Baden im Toten Meer ist nachweislich mit günstigen dermatologischen Effekten verbunden. Wenn das Magnesium tatsächlich transdermal resorbiert würde und insofern in den Blutkreislauf gelangen würde, wären bei längerem Aufenthalt im Wasser massive Magnesium-Überdosierungserscheinungen zu erwarten.“ Außerdem würden dann nicht nur Magnesium, sondern auch andere Ionen mit ähnlicher Atommasse, wie zum Beispiel Natrium, durch die Haut ins Blut gelangen. „Ein Bad im Meer wäre unter dieser Annahme nicht mit dem Leben vereinbar“, sagen die Experten.

Ist Magnesium-Spray für die Füße ein Arzneimittel?

Da transdermale Magnesium-Produkte laut der Gesellschaft für Magnesium-Forschung nicht nachweislich den Magnesiumspiegel im Körper erhöhen, werden sie nur als Kosmetika verkauft. Kosmetika müssen keine Wirksamkeit bei Gesundheitsproblemen nachweisen und sind rechtlich nur zur Reinigung, Parfümierung und Pflege der Haut zugelassen. Für die Behandlung eines Magnesiummangels gibt es bisher keine äußerlich anwendbaren Magnesiumprodukte, die als Arzneimittel zugelassen sind.

Übrigens: Stress, Sport und bestimmte Krankheiten können dem Körper Magnesium entziehen. Beim Sport beispielsweise geht Magnesium über den Schweiß verloren. Die orale Magnesium-Therapie ist aber ein sicheres Mittel, um den Mangel auszugleichen.