"Immer wieder sonntags" 2022: Infos rund um Sendetermine, Gäste und Übertragung

"Immer wieder sonntags" ist 2022 wieder im TV zu sehen. Sendetermine, Gäste, Übertragung, Wiederholung und Moderator - hier finden Sie alle Infos dazu.

"Immer wieder sonntags" geht auch 2022 wieder in die nächste Runde und läuft mit neuen Folgen im Fernsehen. In den Sommermonaten erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Sendung jeden Sonntag zahlreiche Schlager-, Volksmusik- und Comedy-Stars aus Deutschland und der Welt.

Moderiert wird das vom SWR produzierte Format von Musiker Stefan Mross, der bereits seit 2005 als Gastgeber von "Immer wieder sonntags" auftritt. Mit dabei ist auch dessen Ehefrau Anna-Carina Woitschack. Diese begrüßt in ihrer "Starküche" wieder verschiedene prominente Gäste und kocht mit diesen. Die Sendung findet in der "Immer wieder sonntags"-Arena in Rust statt. Diese befindet sich neben der Wasserwelt Rulantica und wurde 2022 neu gebaut.

Wie liegen die Sendetermine von "Immer wieder sonntags" 2022? Und welche Gäste sind in der Sendung mit dabei? Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos rund um Sendetermine, Gäste, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderator Stefan Mross.

Sendetermine: Wann läuft "Immer wieder sonntags" 2022 im TV?

"Immer wieder sonntags" 2022 läuft, wie der Name bereits vermuten lässt, ab heute, 12. Juni 2022, immer Sonntagvormittag im Ersten. Insgesamt gibt es 13 Folgen, darunter zwölf Live-Sendungen und eine Best-of-Ausgabe mit den schönsten Momenten der diesjährigen Staffel.

Hier finden Sie eine Übersicht der Sendetermine der einzelnen Folgen:

Folge 1: 12. Juni 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Folge 2: 19. Juni 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Folge 3: 26. Juni 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Folge 4: 03. Juli 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Folge 5: 10. Juli 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Folge 6: 17. Juli 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Folge 7: 24. Juli 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Folge 8: 31. Juli 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Folge 9: 07. August 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Folge 10: 21. August 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Folge 11: 28. August 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Folge 12: 04. September 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Folge 13 - "Best of": 11. September 2022 um 10.00 Uhr im Ersten

Gäste: Diese Stars sind bei "Immer wieder sonntags" 2022 mit dabei

In seiner Sendung "Immer wieder sonntags" 2022 heißt Moderator Stefan Mross jedes Mal zahlreiche prominente Gäste aus der Welt des Schlagers und der Volksmusik willkommen. Hier bekommen Sie einen Überblick über die bisher bekannten Gäste, zu denen laut Sender immer noch viele weitere Musikerinnen und Musiker hinzukommen.

Folge 1 am 12. Juni 2022

Hansi Hinterseer

Giovanni Zarrella

Michelle

Anita & Alexandra Hofmann

voXXclub

Dorfrocker

Tim Peters

Luna Klee

Anna-Carina Woitschack

Simon Broch

Folge 2 am 19. Juni 2022

Beatrice Egli

Harpo

Laura Wilde

Maximilian Arland

Neonlicht

DJ Herzbeat feat. Joey Heindle

Vincent Gross

Ute Freudenberg

Senta

Mirja Boes & Band

Folge 3 am 26. Juni 2022

Die Zillertaler Haderlumpen

Mountain Crew

Bülent Ceylan

Folge 4 am 03. Juli 2022

Die Fetzig’n aus dem Zillertal

Francine Jordi

Olaf der Flipper

Folge 5 am 10. Juli 2022

Uwe Busse

Emilija Wellrock

Nockis

Folge 6 am 17. Juli 2022

Kerstin Ott

Die Amigos

Marc Pircher

Franziska

Folge 7 am 24. Juli 2022

Ben Zucker

Bernhard Brink

Géraldine Oliver

Folge 8 am 31. Juli 2022

Julian Reim

Die Grubentaler

Sigrid & Marina

Max Weidner

Oli P.

Art Garfunkel Jr.

Folge 9 am 07. August 2022

DJ Ötzi

Francine Jordi

Claudia Jung

Folge 10 am 21. August 2022

Kastelruther Spatzen

Giovanni Zarrella

voXXclub

Eloy de Jong

Sebastian Reich & Amanda

Folge 11 am 28. August 2022

Vincent Gross

Dorfrocker

Folge 12 am 04. September 2022

Ross Antony & Paul Reeves

& Paul Reeves Anna-Carina Woitschack

Maddin Schneider

Übertragung: So sehen Sie "Immer wieder sonntags" 2022 im TV und Stream

"Immer wieder sonntags" 2022 wird beim öffentlich-rechtlichen Sender das Erste ausgestrahlt. Die einzelnen Ausgaben laufen im regulären TV-Programm und somit im Free-TV.

Parallel zur Ausstrahlung im TV kann die Sendung auch zeitgleich online im Live-Stream der ARD mitverfolgt werden. Für den Service fallen keine Kosten an. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Wiederholung: "Immer wieder sonntags" 2022 online nachschauen

Sie haben eine Folge von "Immer wieder sonntags" 2022 verpasst und möchte diese daher nachschauen? Kein Problem, denn sowohl im TV als auch im Internet gibt es Wiederholungen der Sendung zu sehen.

Im Fernsehen läuft eine Wiederholung der Sendung jeweils am folgenden Sonntag um 20.15 Uhr beim Sender hr. Außerdem können Sie die einzelnen Ausgaben der Show in der Mediathek der ARD kostenlos und ohne vorherige Registrierung nachschauen. Jede Episode steht dort jeweils für 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit.

Moderator: Stefan Mross führt durch "Immer wieder sonntags" 2022

Stefan Mross kam am 26. November 1975 in Traunstein in Oberbayern zur Welt. Mit gerade einmal 13 Jahren wurde der österreichische Entertainer Karl Moik auf einer Hochzeit auf ihn aufmerksam und schon kurze Zeit später hatte der Teenager schließlich seinen ersten TV-Auftritt in Moiks Show "Wie die Alten sungen". Nach und nach entwickelte der Vater von drei Kindern zu einer echten TV- und Musikgröße und ist heute einer der bekanntesten volkstümlichen Musiker Deutschlands.

"Immer wieder sonntags" 2022: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack moderieren die Sendung. Foto: Caroline Seidel, dpa (Archivbild)

In der Vergangenheit brachte der 46-jährige Musiker auch verschiedene Alben heraus, darunter "Meine beste Zeit" oder "Echte Freunde". Seit dem Jahr 2005 moderiert Mross außerdem jährlich das Format "Immer wieder Sonntags". Im Jahr 2016 lernte er dort im Rahmen eines Auftritts die 29-jährige Sängerin Anna-Carina Woitschack kennen, mit der er seit Juni 2020 verheiratet ist.