Kann das sein: Eine Mini-Wohnung in Bremen ist teurer als in London?

Der Immobilienmarkt ist eh schon verrückt. Aber dass eine winzige Wohnung in London günstiger sein soll als ein noch kleineres Haus in Bremen? Finde den Fehler.

Montagmorgen – im Büro ist Erholung nötig, in den Knochen steckt der Wochenendputz. Die Fenster des 500-Quadratmeter-Wintergartens waren fällig und auch die Vorhänge in der Vierfachgarage sowie die Mahagoni-Möbel im Spielsalon der Katze. Ein Aufwand, über den Fynn Kliemann milde lächeln wird.

Kliemann, das ist der Typ (das Internet nennt ihn Youtube-Star), der vor einem Jahr das mutmaßlich kleinste Haus Deutschlands gekauft hat. Mit sagenhaften vier Quadratmetern Wohnfläche. Weil die Bude gut 100 Jahre alt ist, denkmalgeschützt, in einem begehrten Viertel liegt und über eine Dachterrasse und Blattgold in den Küchenfliesen verfügt, wollte der Verkäufer stolze 77.777 Euro dafür haben. In Bremen. In BREMEN.

Ja genau: Und Westfalia Herne gewinnt die Fußball-Champions-League

Haben wir was verpasst? In London, Europas Immobilien-Schlachtfeld Nummer eins, soll jetzt die vermeintlich kleinste verfügbare Wohnung der britischen Hauptstadt versteigert werden. Sieben Quadratmeter, also fast doppelt so groß wie die Bremer Hütte, in bester Lage. Allerdings für umgerechnet nur rund 60.000 Euro. In LONDON.

Die Welt steht kopf. Bremen ist das neue London, Gelsenkirchen das neue Saint-Tropez und Westfalia Herne gewinnt die Fußball-Champions-League? Gemach, meldet die britische Presse. Die gut 60.000 Euro seien nur ein sehr, sehr, sehr bescheidener Startpreis für die Auktion. Der gewaltige Londoner Immobilien-Haischwarm rechnet damit, dass das Apartment für eine viel, viel, viel höhere Summe unter den Hammer kommt. Alles wie immer also.

Einziger Vorteil für Käuferin oder Käufer: Der Wochenendputz ist auch dort schnell erledigt.

