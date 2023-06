Implodiertes U-Boot: Wie sah es an Bord der "Titan" aus?

Auch wenn das vermisste U-Boot "Titan" speziell für Touristen gebaut ist, ist es alles andere als komfortabel. Hier finden Sie einen Überblick zum Titanic-U-Boot.

Seit Sonntag war das Tauchboot "Titan" verschollen. Mit fünf Insassen an Bord hatte sich das Mini-U-Boot von Kanada aus aufgemacht, um zum knapp vier Kilometer tiefen Wrack der Titanic abzutauchen. Schon nach einer Stunde und 45 Minuten brach der Kontakt der "Titan" zum Begleitboot ab. Seit Donnerstagabend steht fest: Die Titan ist wohl schon am Sonntag implodiert.

Doch um was für ein U-Boot handelte es sich dabei eigentlich? Wie steht es um die technischen Daten und wie sieht das Boot im Inneren aus? Was ist mit ganz praktischen Fragen, wie etwa dem Toilettengang an Bord?

Die "Titan" stammt vom amerikanischen Tiefsee-U-Boot-Unternehmen OceanGate. OceanGate ist gleichzeitig auch das Unternehmen, das die Expeditionen zur Titanic anbietet. Am 10. Dezember 2018 ist die Titan erstmals zu einem bemannten Tauchgang aufgebrochen. Laut ZDF handele es sich aktuell um den dritten Tauchgang der Titan zur Titanic. Das U-Boot wird jedoch nicht nur für touristische, sondern auch für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt, wie etwa Vermessungen, Inspektionen und sonstige Datenerfassungen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Vermisstes U-Boot "Titan": Maße, Gewicht, Zweck

Das sind die Maße der "Titan":

Länge: 6,70 Meter

Breite: 2,80 Meter

Höhe: 2,50 Meter

Rund 10.400 Kilogramm soll das U-Boot laut OceanGate wiegen. Die Maximalgeschwindigkeit sind drei Knoten oder sechs Stundenkilometer. Die Nutzlast beträgt 685 Kilogramm. Fünf Personen haben in dem Tauchboot Platz. Auf Expedition ist somit neben dem Kapitän Platz für vier Touristinnen oder Touristen oder Forscherinnen und Forscher.

Foto: Infografik, dpa

Vermisstes U-Boot "Titan" von innen: Toilette ist vorhanden

Viel Raum bietet das Mini-U-Boot im Inneren nicht. Arthur Loibl, ein Tourist, der mit der Titan bereits abtauchte, beschreibt die Situation in mehreren Medienberichten als "extrem eng". Von innen ist das U-Boot spartanisch ausgestattet. Auf Bildern erkennt man nicht viel mehr als eine bloß Röhre. Stühle gibt es nicht, man sitzt auf dem Boden. In einem Video der BBC aus dem Jahr 2022 sieht man eine Deckenlampe, kleine Lampen an den Wänden sowie ein gewölbtes Bullauge an der Front.

Lesen Sie dazu auch

Auch eine kleines "Badezimmer" mit Toilette gibt es an Bord. Dieses ist allerdings nur mit einem Vorhang abgetrennt. Im Falle des Falls drehe der Pilot Musik auf, um den Passagieren ihre Privatsphäre zu gewähren.

Weil es tief im Meer sehr kalt werden kann, sind die Wände beheizt. Außen gibt es mehrere 4K-Kameras sowie Scheinwerfer, die einen Blick auf das Wrack der Titanic ermöglichen sollen.

Titanic-U-Boot wird mit Game-Controller gesteuert

Die Art der Steuerung der Titan sorgt bei vielen Menschen für Verwunderung: Es handelt sich um einen Logitech-Controller, wie man ihn etwa bei Videospielen auf der Playstation verwendet. Das Modell, das eingesetzt wird, ist der "Logitech Wireless Gamepad F710". Für 40 Euro ist der Controller erhältlich. Um die Titan präziser steuern zu können, soll die beiden Thumbsticks an Bord mit Kegeln verlängert worden sein. Ungewöhnlich ist der Einsatz des Spiel-Controllers allerdings nicht: Auch das Militär verwendet sie.