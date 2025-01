In 4 Tagen 8 Kilo abnehmen: Ist das möglich und überhaupt gesund?

In möglichst geringer Zeit möglichst viel Gewicht verlieren. Dieses Ziel steckt letztlich hinter fast jeder Diät. Extrem wird es, wenn man innerhalb von wenigen Tagen mehrere Kilogramm abnehmen möchte. Ein Trend, der durch häufige Suchanfragen im Netz belegt wird, liest sich besonders extrem: In 4 Tagen 8 Kilogramm abnehmen. Ein Wunsch, der womöglich durch bevorstehende Ereignisse aufkommt. Wir haben uns mit den Fragen beschäftigt, ob ein solches Szenario im Ansatz realistisch ist und ob das überhaupt gesund wäre.

8 Kilo in 4 Tagen abnehmen: Ist das möglich?

Theoretisch ist ein enormer Gewichtsverlust von mehreren Kilogramm in wenigen Tagen möglich, da sind sich Ernährungsexperten einig. Die Schweizer Lipoclinic, mit Standorten in Zürich und St. Gallen, schreibt in einem Beitrag, dass auch der Gewichtsverlust von acht Kilogramm in vier Tagen möglich sei. Allerdings handle es sich dann nicht um den Verlust von reinem Körperfett, sondern vor allem um Wassereinlagerungen.

Der US-amerikanische Fitnessexperte David Zinczenko bekräftigt, dass eine schnelle Gewichtsabnahme realistisch ist. Man könne besonders gute Ergebnisse erreichen, wenn man „seine Tagesenergie innerhalb von acht Stunden aufnimmt und die übrigen 16 Stunden fastet“, erklärt er im Interview mit Wunderweib Online. Zinczenko hält mit dieser Vorgehensweise den Verlust von fünf Kilo in einer Woche für realistisch und weist darauf hin, dass extrem übergewichtige Menschen zunächst schneller abnehmen als Personen mit Normalgewicht.

In 4 Tagen 8 Kilo verlieren – ist das gesund?

Aber vier Kilo in acht Tagen abnehmen? Kann das gesund sein? Ernährungsberaterin Erin Palinski-Wade hat dazu eine klare Meinung: „Nein!“ Im Gespräch mit der Modezeitschrift Elle erklärt sie, warum: „Selbst, wenn man in sieben Tagen acht Kilogramm abnehmen könnte, würde man hauptsächlich Wasser, Muskelmasse und höchstens ein Kilogramm Fett verlieren.“

Eine gesunde Diät, bei der man in vier Tagen acht Kilogramm verliert, scheint folglich nicht möglich. Allerdings können große Abnehmerfolge in einer Woche gefeiert werden, die nah an diese Werte herankommen. Das ist vor allem durch Intervallfasten möglich. Oder durch eine Crash-Diät.

So ist eine schnelle Gewichtsabnahme möglich

Intervallfasten ist nach der Meinung der meisten Ernährungsexperten ideal, um in kurzer Zeit schnell Gewicht zu verlieren. Das Prinzip: ein Wechsel zwischen Essenszeiten und Fastenzeiten. Der Ernährungsmediziner Matthias Riedl erklärt im NDR, dass der Körper auf diese Weise gezwungen wird, auf Fettreserven zurückzugreifen. Man verliert also vor allem Körperfett – und nicht Wassereinlagerungen.

Ebenfalls vielversprechend ist in diesem Zuge die 16:8-Diät von Zinczenko, deren Funktionsweise wir bereits angeschnitten haben, und Crash-Diäten. Bei Letzteren gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Palinski-Wade empfiehlt einen Diätplan, mit dem man nach ihrer Aussage acht Kilo in sieben Tagen verlieren kann. Auf diesem steht am ersten Tag nur Obst, am zweiten Tag nur Gemüse und am dritten Tag Obst und Gemüse. Tag vier soll mit Milch und Banane zelebriert werden, an Tag fünf gibt es Fleisch, an Tag sechs rotes Fleisch und Gemüse und zum Abschluss Reis und Gemüse.

