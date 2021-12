"In 80 Tagen um die Welt": Handlung und Trailer der ZDF-Serie

"In 80 Tagen um die Welt" läuft ab heute im ZDF. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Sendetermine, Folgen, Besetzung, Handlung sowie einen Trailer.

Das ZDF zeigt zum ersten Mal eine ganz neue Interpretation des Film-Klassikers "In 80 Tagen um die Welt" von 1956 - mit einer Frau in der Hauptrolle und einer gänzlich neuen Anpassung der bekannten Charaktere. Im Film geht es um eine Wette, laut der die Hauptfigur glaubt, es zu schaffen, in nur 80 Tagen um die Welt zu reisen. Sie bricht sofort zum großen Abenteuer auf.

In London findet unglücklicherweise jedoch zur gleichen Zeit ein Bankraub statt. Aufgrund seiner plötzlichen Abreise geht die Polizei davon aus, dass der Hauptcharakter der Schuldige ist und folgt ihm. Auf seiner Reise erwartet die Hauptfigur ein Abenteuer nach dem anderen.

Sie möchten wissen, wann und wie Sie die neue Version von "In 80 Tagen um die Welt" sehen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermine, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer für Sie zusammen gefasst.

Wann kommt "In 80 Tagen um die Welt"? Sendetermine im ZDF

Die insgesamt acht Folgen der neuen ZDF-Miniserie "In 80 Tagen um die Welt" werden innerhalb von drei Tagen im Free-TV gezeigt. Die Länge der einzelnen Episoden beträgt zwischen 45 und 55 Minuten. In der ZDF-Mediathek stehen die Folgen schon ab Samstag, dem 11. Dezember 2021 zum Ansehen zur Verfügung.

Video: ProSieben

Hier eine Übersicht der Sendetermine für Sie:

Folge Sendetermin 1 Dienstag, 21. Dezember 2021, 20.15 Uhr 2 Dienstag, 21. Dezember 2021, 21.00 Uhr 3 Dienstag, 21. Dezember 2021, 21.45 Uhr 4 Dienstag, 21. Dezember 2021, 22.30 Uhr 5 Mittwoch, 22. Dezember 2021, 22.15 Uhr 6 Mittwoch, 22. Dezember 2021, 23.10 Uhr 7 Donnerstag, 23. Dezember 2021, 22.15 Uhr 8 Donnerstag, 23. Dezember 2021, 23.10 Uhr

Episodenguide zu "In 80 Tagen um die Welt": Die Folgen

Die Titel der einzelnen Folgen von "In 80 Tagen um die Welt" sind bislang noch nicht bekannt gegeben worden. Sobald sich hier etwas ändert und die Namen veröffentlicht werden, werden wir diese hier in einer Übersicht für Sie zusammenfügen.

Schauspieler im Cast von "In 80 Tagen um die Welt": Die Besetzung

Im Hauptcast von "In 80 Tagen um die Welt" sind insgesamt sechs Schauspieler. Hier haben wir sie in der Übersicht für Sie zusammen gefasst:

Rolle Schauspieler Phileas Fogg David Tennant Passepartout Ibrahim Koma Abigail "Fix" Fortescue Leonie Benesch Bernard Fortescue Jason Watkins Nyle Bellamy Peter Sullivan Thomas Kneedling Anthony Flanagan

Handlung von "In 80 Tagen um die Welt"

Das ZDF zeigt eine Eigen-Interpretation des Klassikers "In 80 Tagen um die Welt". Die Hauptrolle wird erstmals weiblich sein und auch die anderen Charaktere werden gänzlich anders, nach Aussagen des Senders moderner, gestaltet: Phileas Fogg soll definitiv nicht eigen oder ein Alleskönner sein, sondern das genaue Gegenteil. Er ist sensibel, lustig und leidet unter extremen Selbstzweifeln. Sein Diener Jean Passepartout wird auch mehr sein als nur ein Sidekick. Die Hauptrolle, Abigail "Fix" Fortescue, ist erstmals weiblich und so ganz anders, als man es von einer Frau zu damaligen historischen Verhältnissen erwarten würde. So zeichnet sich ihr Charakter durch Unerschrockenheit in einer von Männern dominierten Welt aus.

Der Free-TV-Sender möchte durch seine Version zeigen, wie Menschen aneinander wachsen können, wie wichtig Freundschaft ist, unabhängig von Identitäts- und Ländergrenzen, in einer Welt geprägt von Rassismus und Sexismus.

Trailer zu "In 80 Tagen um die Welt"

Zu "In 80 Tagen um die Welt" im ZDF gibt es auch bereits einen Trailer, allerdings nur in englischer Version: