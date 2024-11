Football-Liga sperrt Schiedsrichter wegen Bin-Laden-Maske

Ein unangemessenes Party-Kostüm kommt einem Schiedsrichter der Australian Football League (AFL) teuer zu stehen. Weil sich Leigh Haussen bei einer Veranstaltung in der Woche des Grand Finals eine Maske des berüchtigten Terrorist Osama bin Laden aufgesetzt hat, wurde der Referee nun gesperrt. In der ersten Runde der neuen Saison soll er keine Spiele leiten dürfen. Die Wahl des Kostüms sei «unangemessen, beleidigend und geschmacklos», begründete die AFL ihre Entscheidung.

«Es tut mir leid. Ich habe mich falsch verhalten. Ich wollte nie jemanden beleidigen», entschuldigte sich Haussen. Er hatte bei der Party mit dem Motto «Charaktere aus den 2000ern» in einem Restaurant in Melbourne für eine kurze Zeit eine Maske des früheren Al-Kaida-Chefs getragen. Bin Laden, der als Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA gilt, war 2011 von US-Spezialkräften in Pakistan getötet worden.

Keine Sperre für ewig

«Leigh versteht die Unangemessenheit seines Kostüms», sagte AFL-Schiedsrichterchef Stephen McBurney: «Wir werden Leigh dabei unterstützen, nach dieser Sperre als Schiedsrichter im AFL-Football zurückzukehren.» Haussen weise eine «makellose Bilanz während seiner gesamten Schiedsrichterkarriere» auf, bekräftigte McBurney.