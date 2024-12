Höhlenforscherin steckt zum zweiten Mal in derselben Höhle fest

Unter der Woche arbeitet Ottavia Piana als Sekretärin in Betrieb ihrer Familie bei Brescia. Jede freie Minute jedoch verbringt die 32-jährige Italienerin unter der Erde. Sie ist Hobby-Höhlenforscherin und beteiligt an einem Großprojekt namens „Progetto Sabino“. Dabei haben sich einige Höhlenforscherclubs in Norditalien zusammen geschlossen, um eine spektakuläre Karsthöhle zwischen Iseo-See und Lago di Endine zu erforschen und zu kartographieren. Für ihre Leidenschaft zahlt Piana nun einen hohen Preis. Seit Samstagabend steckt sie schwerverletzt in der Karsthöhle „Abisso Bueno Fonteno“ in der Provinz Bergamo fest. Es ist bereits ihr zweiter Unfall dort.

Ein Team von etwa 100 Ärzten, Rettungs- und Bergungskräften ist seit Sonntag dabei, die Frau aus der Höhle zu retten. Die Bergung gestaltet sich besonders schwierig, weil der Gang, in den sich Piana vorgearbeitet hat, bislang unerforscht war. Piana befindet sich nach Angaben der Retter in rund 400 Metern Tiefe, am Montag wurde sie auf einer Trage bereits einen Kilometer Richtung Ausgang transportiert. Vom Höhleneingang ist sie noch etwa 3 Kilometer entfernt. Das Problem: Weil Piana sich bei einem Sturz aus fünf Metern Höhe auf den Rücken Brüche an beiden Sprunggelenken und am Brustkorb zuzog, kann sie nur auf der Trage aus der Höhle transportiert werden. Der Weg allerdings ist dafür an vielen Stellen zu eng.

Rettung am Iseo-See: Der Weg soll möglicherweise mit Sprengstoff vergrößert werden

Der Unfall hatte sich am Samstagabend zugetragen. Piana war mit acht Kollegen unterwegs, diese alarmierten sofort die italienische Berg- und Höhlenrettung. Am Sonntag erreichten Ärzte die verunglückte Italienerin unter der Erde. Nach Angaben der Retter wurde die Frau, die immer wieder ohnmächtig wurde, auf eine Trage gelegt, mit Medikamenten, Wasser, Nahrung und Wärmedecken versorgt. Am Unfallort liegt die Temperatur bei 8 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch. Mehrere Ärzte wechseln sich an der Seite Pianas ab. Währenddessen bereiten Experten des Nationalen Berg- und Höhlenrettungskorps (CNSAS) die Bergung der 32-Jährigen vor.

Die Höhle ist eng, die Rettung gestaltet sich schwierig. Foto: Italienische Bergrettung/dpa

Am Montag berichteten italienische Medien, dass dazu zwei Methoden in Frage kommen. Einerseits wird überlegt, den Weg an einigen Stellen mit Sprengstoff zu vergrößern. Zum Einsatz sollen auch Presslufthammer kommen. „Es wird schwierig werden, Ottavia bis Dienstag aus der Höhle zu holen“, sagte Corrado Camerini vom CNSAS. „Über den Teil der Höhle, in dem sie sich befindet, ist nichts bekannt.“ Piana entdeckte den Höhlenstrang offenbar selbst und wagte sich auch als Erste in das spektakuläre unterirdische Karstgelände vor. Dazu musste zunächst Wasser aus einem Becken abgepumpt werden.

Forscherin steckt in Höhle fest: Piana rutschte ab und stürzte in die Tiefe

Im Rahmen des Sabino-Projekts wurden bereits 36 Kilometer Strecke unter der Erde erschlossen. Piana wollte den von ihr entdeckten neuen Gang kartographieren. Dabei rutsche sie ab und stürzte in die Tiefe. Die Bergungskräfte haben im Inneren der Höhle ein Basislager eingerichtet. Bereits der Höhleneinstieg ist für Laien kompliziert, da man auf schlammigem Boden durch einen sehr engen Kanal kriechen muss. Es sollen Sauerstoffflaschen herbei geschafft worden sein, ein Ventilator für warme Luft sowie ein langes Kabel, um eine Telefonleitung in das Innere der Höhle zu legen. Nach Angaben von Rino Bregnani, dem Arzt, der Piana als erster betreute, soll die Italienerin gesagt haben: „Ich werde nicht mehr in diese Höhle gehen.“

Bereits im Juli 2023 war Piana in derselben Höhle verunglückt. Beim Aufstieg auf dem Rückweg war in etwa 150 Metern Tiefe ein Fels abgebrochen und hatte die Italienerin am Bein verletzt. Etwa 60 Retter organisierten damals ihre Bergung, Piana wurde nach zwei Tagen aus der Höhle getragen. Nun könnte es länger dauern.