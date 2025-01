Polizei: Betrunkener Unfallverursacher beschuldigt Ehefrau

Ein Mann hat laut Polizei in der Silvesternacht in Mannheim einen Unfall verursacht und anschließend versucht, die Schuld auf seine Ehefrau abzuwälzen. Wie die Beamten mitteilten, war der 33-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen Warnbaken und einen Stein geprallt.

Nach dem Unfall flüchtete der Mann laut Polizei zu Fuß in ein angrenzendes Wohngebiet. Etwa 20 Minuten später kehrte er demnach in Begleitung seiner Ehefrau und der gemeinsamen Kinder zurück - diesmal in anderer Kleidung. Er behauptete, seine Ehefrau habe das Auto zum Unfallzeitpunkt gefahren. Zeugenaussagen widersprachen dieser Darstellung jedoch.

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann habe einen Wert von 1,8 Promille ergeben, hieß es. Die Polizei nahm ihn fest und beschlagnahmte seinen Führerschein. Die Ermittlungen dauern an.