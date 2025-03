Eintracht Frankfurt macht wieder eine US-Tour

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird in der Sommervorbereitung auf die kommende Saison wieder in die USA reisen. Am 29. Juli werden die Hessen von Trainer Dino Toppmöller ein Freundschaftsspiel gegen den Louisville City FC im Bundesstaat Kentucky bestreiten, wie die Clubs mitteilten. Die Teams trafen schon im vergangenen Sommer aufeinander. Am 2. August trifft der deutsche Champions-League-Kandidat dann auf den MLS-Club Philadelphia Union.

Eintracht Frankfurt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

USA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hessen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis