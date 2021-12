Augsburger Allgemeine gewinnt sechs Preise für Design und Grafik

Eine Fachjury zeichnet die Augsburger Allgemeine mit sechs "European Newspaper Awards" aus. Überzeugen konnten unter anderen die Titelseiten zur Bundestagswahl.

Dass Zeitungen nicht nur verlässlich informieren, sondern dabei auch noch gut aussehen können, zeigt jedes Jahr der „European Newspaper Award“. Bei dem europaweiten Wettbewerb stehen gelungenes Design und Layout im Mittelpunkt, und mit diesen konnte unsere Zeitung auch heuer wieder überzeugen: Gleich sechs Auszeichnungen gingen dieses Mal an unser Medienhaus.

6 Bilder European Newspaper Award 2021: Das sind unsere prämierten Seiten Foto: Repro Augsburger Allgemeine

Die Jury um den Zeitungsdesigner Norbert Küpper zeichnete Seiten aus, die exemplarisch für eine gelungene Verbindung von Inhalt und Form stehen, darunter zwei Titelseiten zur Bundestagswahl und der Bilanz der scheidenden, – sozusagen ganz bildlich aus der Seite gehenden – Kanzlerin Angela Merkel.

Gleich vier Preise gab es außerdem für unsere bereits viel prämierte Infografik – teilweise doppelseitige, große Darstellungen, in denen komplexe Themen anschaulich aufbereitet und erklärt wurden. Zum Beispiel zum Geburtstag der Fuggerei, dem Thema Pilze oder Klimawandel.

European Newspaper Award: Augsburger Allgemeine zum wiederholten Mal ausgezeichnet

Unsere Zeitung wird bei dem Wettbewerb, an dem 161 Zeitungen aus 24 Ländern teilnahmen, zum wiederholten Male ausgezeichnet und zählt damit seit vielen Jahren mit zu den bestgemachten in Europa. Die Preise werden im Frühjahr beim Branchentreffen „European Publishing Congress“ in Wien überreicht, wo es um Trends in den Medien und beim Zeitungsdesign geht – damit Informationen auch künftig gut aussehen. (AZ)

