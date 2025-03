Video-Serie "Im Knast" für internationalen Preis nominiert

Unser Video-Format "Augsburger Allgemeine Original" ist für einen internationalen Medienpreis nominiert. Das Format steht bei den INMA Global Media Awards gemeinsam mit vier weiteren Projekten anderer Regionalmedien im Finale der Kategorie "Best New Video Product or Feature" (zu Deutsch: Bestes neues Video-Produkt oder bester Beitrag). Der Gewinner wird bei der Preisverleihung am 22. Mai in New York verkündet.

In der Video-Reihe „Augsburger Allgemeine Original" blicken die AZ-Redakteure Manuel Andre, Axel Hechelmann und Timian Hopf beispielweise hinter die Kulissen der Fuggerei oder des Hotelturms. 2023 hat bereits die Video-Serie "Mensch, Maxstraße" den dritten Platz beim INMA Global Media Award gewonnen. Im nun nominierten Projekt bekommt man Einblicke in die Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen. In drei Video-Folgen zeigen die Kollegen, wie es hinter den Gefängnismauern aussieht und welche Schwierigkeiten das Leben nach der Haft bringen kann. In der jüngsten Folge geht es um einen Skandal: Foltervorwürfe und Machtmissbrauch im Knast.

"Augsburger Allgemeine Original" holt dritten Platz bei INMA Global Media Awards

Hinter Andre, Hechelmann und Hopf hat ein ganzes Team zum JVA-Skandal recherchiert: Holger Sabinsky-Wolf, Ina Marks, Max Kramer und Jan Kandzora. Das Projekt entstand als Kooperation der Augsburger Allgemeinen mit der pd next, das Produktionsmanagement verantwortet Christiane Zaunitzer.

"Augsburger Allgemeine Original" konkurrierte bei den INMA Global Media Awards in der Kategorie "Best New Video Product or Feature" mit nominierten Beiträgen aus Norwegen, Australien, Indien und Argentinien. Insgesamt wurden Preise in 20 Kategorien vergeben. Die INMA Global Media Awards wurden in diesem Jahr zum 88. Mal verliehen.

Nach Angaben des Veranstalters, der International News Media Association, gab es 839 Bewerbungen von 286 Medien aus 49 Ländern. Davon wählte eine Jury, bestehend aus mehr als 50 Medienexperten aus 20 Ländern, die Bewerbungen für die Finalrunde aus. Veranstaltungsort für die Preisverleihung ist der Edison Ballroom in New York. (AZ)

Unter azol.de/knast gibt es alle Video-Folgen zu sehen. Hier geht es außerdem zur Podcast-Folge von „Schon gehört?“, in der es um die Vorfälle in der JVA Gablingen geht: