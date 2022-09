"In falschen Händen" im ZDF: Infos zu Darsteller, Handlung und Übertragung

"In falschen Händen" läuft im ZDF. Hier erfahren Sie alles rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung und die Übertragung des Thrillers im TV und Stream.

Das Sommerloch im TV ist zu Ende. Nicht nur der "Tatort" ist fulminant mit Lena Odenthal aus der Sommerpause zurückgekehrt, auch das restliche Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bringt neue Filme für die Zuschauer.

Einer dieser neuen Filme ist "In falschen Händen" von Regisseur Mark Monheim. Der Thriller bringt etwas Abwechslung von den üblichen Krimis, die die Prime-Time so oft beherrschen. Dabei behandelt der Thriller keine Gewaltverbrechen, sondern spielt mit dem unguten Gefühl der Zuschauer, die zwar wissen, dass etwas mit den Charakteren nicht stimmt, doch nicht ahnen können, was es damit auf sich hat.

Welche Schauspieler in dem Film mitspielen, wann er zu sehen sein wird und worum es in dem Thriller eigentlich geht, erfahren Sie hier.

"In falschen Händen": TV-Termin des Thrillers

Die Erstausstrahlung von "In falschen Händen" erfolgt am Montag, dem 12. September, im ZDF. Der Film läuft zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Das Montagabend-Programm des Senders bietet damit auch einige Abwechslung von den sonstigen Krimis und Romantik-Filmen, für die das ZDF sonst bekannt ist.

Das sind die Darsteller im Cast von "In falschen Händen"

Der Film "In falschen Händen" kommt mit wenigen Charakteren aus. Die Handlung beschränkt sich, wie für Thriller üblich, auf einige wenige, alle anderen tauchen nur kurz auf, wenn es einen Szenenwechsel gibt. Insebondere die beiden Charaktere der Manu und der Nika sorgen dafür, dass sich die Zuschauer in die Handlung hineinversetzen können.

Wir haben Ihnen hier eine Übersicht über die wichtigsten Rollen und den sie verkörpernden Schauspieler des Films zusammengestellt:

Rolle Schauspieler Manu Katharina Schlothauer Nika Pegah Ferydoni Tom Florian Stetter Stephan Aurel Manthai Leon Sole Inan Aktas Lukas Paul Teske lara Elea Zeqiri Tilda Katharina Friedl Elisabeth Teske Undine Schneider Monique Petra Michelle Nérette Bernd Tillbert Strahl Zauberer Lukas Heinze

"In falschen Händen": Handlung des Fernseh-Thrillers

Im Mittelpunkt des Thrillers stehen zwei Frauen, die sich am Anfang des Films auf einem Spielplatz treffen, Nika und Manu. Manu rettet Nikas Sohn, nachdem dieser auf einen Spielturm geklettert ist und runterzufallen droht. Die beiden Frauen kommen ins Gespräch und als Nika einige Zeit später einen Babysitter braucht, ruft sie spontan Manu an.

Diese kommt besonders mit Nikas Sohn Leon gut aus und bald schon ist es für Nika selbstverständlich, Manu auf ihre Kinder aufpassen zu lassen. Doch was sie nicht weiß ist, dass Manu Probleme hat. Schon zu Beginn des Films sieht der Zuschauer, wie sie von einem Mann gejagt wird. Auch ihr Verhältnis zu Leon scheint merkwürdig, um Nikas anderes Kind kümmert sie sich kaum.

Der Zuschauer weiß den ganzen Film über, dass etwas nicht mit Manu stimmt. Doch was sie genau will, was ihre Motivation ist, all das ist unklar. Mit genau dieser Ungewissheit spielt "In fremden Händen".

Die Übertragung von "In fremden Händen" im TV und Stream

Der Thriller ist im TV am 12. September im ZDF zu sehen. Der Sender zeigt den Film zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr am Montagabend. Damit ist der Film für alle Zuschauer verfügbar.

Auch ein Streamingangebot liefert das ZDF. In der ZDF-Mediathek ist der Film für mehrere Wochen frei verfügbar. Damit die Zuschauer maximale Flexibilität haben, ist "In falschen Händen" dort bereits einige Zeit vor der TV-Ausstrahlung verfügbar. Bereits ab dem 3. September kann man den Film dort streamen.

"In fremden Händen": Wiederholung im TV

Bisher wurde noch kein Wiederholungstermin für "In fremden Händen" bekannt gegeben. Doch ist davon auszugehen, dass der Film, wie ähnliche andere Produktionen auch, auf anderen Sendern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ebenfalls zu sehen sein wird.

Für all diejenigen, die den Film einfach direkt ein zweites Mal ansehen möchten, oder die einfach am Sendetermin keine Zeit haben, gibt es die ZDF-Mediathek. Wie lange der Film dort verfügbar sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Daher ist den Zuschauern zu raten, mit dem Streamen nicht allzu lange zu warten.