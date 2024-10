Zweiter Frauenmord bei Mannheim innerhalb von wenigen Wochen

Mannheim - Mitte September 2024 wurde nördlich von eine Joggerin ermordet, einen Fahndungserfolg gab es bislang nicht: Vom Täter fehlt bis zum heutigen Tage jede Spur. Nun hat sich in dieser Region neuerlich ein Verbrechen ereignet, nur etwa 20 Kilometer entfernt.

Nach Angaben der Polizei wurde am Montag, (14. Oktober) eine tote Frau in der Nähe der Pferderennbahn Mannheim-Friedrichsfeld gefunden. Nach ersten Erkenntnissen gibt es demnach Hinweise, dass die 51-Jährige Opfer eines Kapitalverbrechens geworden ist.

Wieder eine tote Frau in Mannheim: Zweiter Fall in vier Wochen

Die Umstände der Tat und der Ablauf sind bislang unklar, erklärt die Mannheimer Polizei in einer Mitteilung. Was jedoch außer Frage stehen dürfte: dass die Sorgen in der Region aufgrund der nun zwei Frauenmorde in den vergangenen Wochen größer wird.

Den Angaben zufolge wurden die Einsatzbehörden am Montagfrüh gegen 8.20 Uhr über die leblose Person informiert, für die weiteren Ermittlungen ist mittlerweile eine 50-köpfige Sonderkommission (“Ramus“) eingerichtet worden.

Nach dem Fund einer Frauenleiche werden Zeugen gesucht, denen in den Tagen zuvor etwas Verdächtiges aufgefallen sein könnte. Nach Angaben von RTL wurde das Opfer von zwei Frauen „tief im Unterholz“ gefunden, die mit ihren Hunden Gassi gingen. Diese verständigten daraufhin eine weitere Person, mangels mitgeführtem Smartphone.

Tote Joggerin im September nahe Mannheim gefunden

Bei den Ermittlungen über das nun gefundene weibliche Opfer geht es auch um die Frage, ob die Fälle der getöteten Frauen in einem Zusammenhang miteinander stehen. Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ist dies unwahrscheinlich, es gebe darauf derzeit keine Hinweise.

Am Montag (16. September) wurde in der Nähe von Mannheim bereits eine Frauenleiche entdeckt, der Fundort befindet sich im Lampertheimer Wald in Hessen. Eine 36-jährige Mutter war bisherigen Erkenntnissen nach zum Joggen dorthin gefahren und hatte ihr Auto auf einem Parkplatz abgestellt. Über den Fall wurde zuletzt im ZDF bei „Aktenzeichen XY“ berichtet.