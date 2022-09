"In Wahrheit - Unter Wasser": Termin, Darsteller, Handlung und Wiederholung

"Unter Wasser" ist die neue Folge der Krimi-Reihe "In Wahrheit". Wir haben für Sie alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung der Sendung.

An Krimi-Serien mangelt es der deutschen TV-Landschaft nun wahrlich nicht. Und dennoch werden jedes Jahr mehr und mehr solcher Sendungen produziert. Die deutschen TV-Zuschauer lieben ihre Krimis allem Anschein nach einfach.

Eine dieser Serien ist die Krimi-Reihe "In Wahrheit". Diese wurde 2017 das erste Mal ausgestrahlt und seither in eine Serie weiterentwickelt. Mit "Unter Wasser" erschien die bereits sechste Folge der Serie, ein klarer Beweis für ihren Erfolg.

Bei uns erfahren Sie, worum es in der Serie geht, was die Handlung der neuen Folge ist und wann und wie Sie diese anschauen können.

Video: wetter.com

Das ist der TV-Termin von "In Wahrheit - Unter Wasser"

Die Krimi-Reihe "In Wahrheit" ist eine klassische Samstags-Krimi-Reihe. Daher wurde auch die neue Folge der Serie an einem Samstagabend ausgestrahlt. Erstausstrahlung für "In Wahrheit - Unter Wasser" war am Samstag, dem 3. September. Die Serie erhielt dabei den besten Sendeplatz der Woche: Samstagabend, 20.15 Uhr.

Das sind die Darsteller im Cast von "In Wahrheit - Unter Wasser"

Die Hauptdarstellerin der Serie bleibt weiterhin Judith Mohn (gespielt von Christine Hecke). Einige weitere, bekannte Gesichter sind selbstverständlich auch wieder mit dabei. Doch auch auf einige neue Charaktere dürfen sich die Zuschauer freuen.

Wir haben Ihnen hier einen kleinen Überblick über die wichtigsten Rollen der neuen Folge erstellt:

Lesen Sie dazu auch

Judith Mohn - gespielt von Christine Hecke

- gespielt von Freddy Breyer - Robin Sondermann

- Lisa Krohn - Jeanne Goursaud

- Markus Zerner - Rudolf Kowalski

- Willy Foss - Andreas Anke

- Andreas Anke Amelie Willems - Marijtje Rutgers

Gerard Schubecker - Robert Schupp

- Céline Schubecker - Laura de Boer

- Laura de Boer Rene Schubecker - Felix von Bredow

- Felix von Julien Tolbert - Pascal Houdus

- Pascal Houdus Marc Peeters - Florian Anderer

Hilde Kalinowski - Ute Stein

- Bernadette Foss - Eva Kammigan

- Eva Kammigan Torsten Lier - Jörn Grosse

Corinne Tolbert - Valerie Sophie Körfer

- Larissa Schubecker - Tilda Mindt

- Isabell Schubecker - Karla Mindt

- Julian - Walter Schmuck

Schmuckverkäuferin - Anne Rieckhof

Rechtsmedizinerin - Paula Paul

"In Wahrheit - Unter Wasser": Die Handlung der neuen Folge

"In Wahrheit" spielte von Anfang an im Saarland. So auch die neue, sechste Folge der Serie. Diesmal fängt diese jedoch nicht mit einem x-beliebigen Mord an. Stattdessen handelt es sich um einen ungewöhnlichen und für die Polizei sehr persönlichen Mord: Hauptkommissar Rene Schubecker wird tot aufgefunden. Erschossen mit der eigenen Waffe. Und schnell wird klar, dass es sich dabei vermutlich nicht um einen Selbstmord gehandelt hat.

Die Polizisten rund um Judith Mohn und Freddy Breyer, dessen bester Freund Schubecker war, nehmen sofort die Ermittlungen auf. Diese führen das Team in die alte Heimat des ermordeten und zu einem alten Fall, den dieser eigentlich vor Jahren gelöst hat. Doch es scheint Ungereimtheiten zu geben. Die Ermittler müssen dabei nicht nur gegen das Drogenmilieu, sondern auch gegen die eigenen Kollegen arbeiten, welche eine Neuaufnahme des Falls verhindern wollen. Doch Judith Mohn lässt sich, wie gewohnt, von diesen Dingen nicht abhalten und befasst sich weiter mit dem Fall, was sie zu einer überraschenden Erkenntnis führt.

Übertragung von "In Wahrheit - Unter Wasser" im TV oder Stream

Die Sendung wurde wie gewohnt im Samstagabend-Programm des ZDF ausgestrahlt. Los ging es um 20.15 Uhr mit der Erstausstrahlung von "In Wahrheit - Unter Wasser". Wem das zu spät war, der konnte natürlich auch auf das Streaming-Angebot des ZDF zurückgreifen. In der ZDF-Mediathek war die Folge bereits eine Woche vor ihrer Erstausstrahlung verfügbar.

Wiederholung von "In Wahrheit - Unter Wasser"

Bisher wurden vom ZDF noch keine Informationen zu einer Wiederholung der neuen Folge von "In Wahrheit" bekannt gegeben. Doch die Krimi-Serie läuft auch auf anderen, öffentlich-rechtlichen Sendern. So wird auf arte in den Wochen nach der Erstausstrahlung von "Unter Wasser" die Folgen vier und fünf von "In Wahrheit" wiederholt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis auch "Unter Wasser" wieder im TV zu sehen sein wird.

Für all diejenigen, die nicht solange warten möchten, bleibt noch die ZDF-Mediathek, um die Sendung nocheinmal zu sehen. Da allerdings noch nicht feststeht, wie lange die Sendung dort zu sehen sein wird, ist es ratsam, nicht zu lange zu warten, bis man von dem Angebot Gebrauch macht.