Mehr als 500 Hinrichtungen gibt es jedes Jahr etwa auf der Welt, die Zahl stieg zuletzt. In welchen Ländern gibt es die Todesstrafe überhaupt?

In Deutschland ist die letzte Hinrichtung schon lange her – doch nicht so lange wie manche glauben: 1981 wurde die letzte Person auf deutschem Boden hingerichtet, in der DDR. Bis 2018 stand die Todesstrafe sogar noch als Strafe für "besonders schwere Verbrechen" in der Verfassung des Landes Hessen – obwohl sie laut Grundgesetz längst abgeschafft ist. In vielen Ländern sieht es anders aus. Doch wo gibt es die Todesstrafe überhaupt?

Todesstrafe: Zahl der Hinrichtungen steigt

Die Organisation Amnesty International dokumentiert jedes Jahr die Todesurteile und die tatsächlich stattgefundenen Hinrichtungen auf der ganzen Welt. So verzeichnete sie im vergangenen Jahr 2021 in Summe 579 nachgewiesene Hinrichtungen, was einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 (483) entspricht. Demnach wurde die Todesstrafe in 18 Ländern vollzogen. Das Todesurteil wird allerdings deutlich häufiger ausgesprochen: In 56 Staaten wurden insgesamt mindestens 2.052 Menschen zum Tode verurteilt. Zum Vergleich: 2020 waren es 1.477 Todesurteile in 54 Ländern. Dies kommt einer Zunahme von 39 Prozent gleich. Besonders markant war laut Amnesty International die Zunahme an Todesstrafen in Ägypten, Bangladesch, Indien, Myanmar und Pakistan. Die Länder mit den höchsten bekannt gewordenen Hinrichtungszahlen sind China, Iran, Ägypten, Saudi-Arabien und Syrien – in dieser Reihenfolge.

Doch die Zahlen sind vermutlich deutlich niedriger als die tatsächliche Anzahl der Todesstrafen. Denn die Organisation kommt kaum an Daten aus Ländern, die Zahlen zur Todesstrafe als Staatsgeheimnis einstufen, zum Beispiel China und Vietnam, oder die nur sehr begrenzte Informationen veröffentlichen. So rechnet Amnestiy International allein in China mit Tausenden von Hinrichtungen jährlich.

In welchen Ländern gibt es Todesstrafe?

Laut aktuellen Zahlen von Amnesty International mit Stand vom 23. Mai 2022 haben

Folgende Staaten sehen die Todesstrafe nur noch für außergewöhnliche Straftaten wie Kriegsverbrechen vor:

Burkina Faso

Brasilien

Chile

El Salvador

Guatemala

Israel

Peru

In diesen Ländern steht die Todesstrafe zwar noch im Gesetz, wird aber nicht mehr praktiziert:

Algerien

Brunei Darussalam

Eritrea

Eswatini (früher Swasiland )

) Ghana

Grenada

Kamerun

Kenia

Laos

Liberia

Malawi

Malediven

Mali

Marokko / Westsahara

/ Mauretanien

Myanmar

Niger

Russische Föderation

Sambia

Sierra Leone

Sri Lanka

Südkorea

Tadschikistan

Tansania

Tonga

Tunesien

Zentralafrikanische Republik

Diese Staaten haben die Todesstrafe im Gesetz beibehalten und wenden sie auch an:

Afghanistan

Ägypten

Antigua und Barbuda

Äquatorialguinea

Äthiopien

Bahamas

Bahrain

Bangladesch

Barbados

Belarus

Belize

Botsuana

China (Volksrepublik)

(Volksrepublik) Dominica

Gambia 2

2 Guyana

Indien

Indonesien

Irak

Iran

Jamaika

Japan

Jemen

Jordanien

Katar

Komoren

Kongo (Demokr. Republik)

(Demokr. Republik) Kuba

Kuwait

Lesotho

Libanon

Libyen

Malaysia

Nigeria

Nordkorea

Oman

Pakistan

Palästina

Saudi-Arabien

Simbabwe

Singapur

Somalia

St. Kitts und Nevis

St. Lucia

St. Vincent und die Grenadinen

Sudan

Südsudan

Syrien

Taiwan (Republik China )

(Republik ) Thailand

Trinidad und Tobago

Uganda

Vereinigte Arabische Emirate

Vereinigte Staaten von Amerika

von Vietnam

Amnesty International hat ebenfalls eine Weltkarte erstellt, bei der ein Überblick über die Länder und ihre Handhabung der Todesstrafe zu sehen ist.