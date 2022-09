Tiger greift Baby unvermittelt an - Frau rettet ihr Kind

In Indien hat ein Tiger ein Baby in einem Feld attackiert. Doch die Mutter rettet ihren Sohn, indem sie mit der Raubkatze kämpft. Auch andere Dorfbewohner kommen zu Hilfe.

Eine 25-Jährige hat in Indien einen Tigerangriff abgewehrt und damit wohl das Leben ihres Babys gerettet. Die junge Frau kämpfte mit bloßen Händen gegen das Raubtier, das sich in Büschen versteckt hatte und den einjährigen Jungen angriff, als er am Sonntag (4. September) gemeinsam mit seiner Mutter in einem Feld unterwegs war.

Zwar seien beide verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch (7. September) erklärte, sei der Zustand von Mutter und Kind aber stabil.

Nach der Attacke des Tigers hatte die Frau mit diesem gerangelt und um Hilfe gerufen. So eilten Dorfbewohner herbei und retteten sie und ihren Sohn.

Angriffe von Tigern auf Menschen Folge zunehmender Urbanisierung

Die beiden Angegriffenen leben in einem Dorf am Rande eines Nationalparks mit freilebenden Tigern im Bundesstaat Madhya Pradesh. Angriffe von Tigern und anderen Wildtieren auf Menschen kommen rund um die Nationalparks immer wieder vor. Hintergrund ist die zunehmende Urbanisierung, durch die die Raubkatzen ihren natürlichen Lebensraum einbüßen.

In der Folge kommen sich Tiere und Menschen immer wieder in die Quere. Es kommt auch vor, dass Tiger bei den Menschen nach Beutetieren suchen.

In Indien leben mit Abstand am meisten Tiger weltweit, rund 3000 Tiere. Ihr Bestand ist etwa durch Wilderei, Lebensraumverlust und schrumpfende Bestände ihrer Beutetiere bedroht. Zuletzt nahm ihre Zahl jedoch zu. (mit dpa)

