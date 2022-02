Indonesien: Vulkan Anak Krakatau spuckt Asche

In Indonesien spuckt der Vulkan Anak Krakatau Asche. Er brach 2018 schon einmal aus und verursachte einen verheerenden Tsunami.

Der Vulkan Anak Krakatau in Indonesien hat am Samstag Asche ausgeschleudert. Es entstand eine Säule von etwa 1500 Meter, die hoch in den Himmel stieg. Das teilte die nationale Geologie-Behörde mit. Der Vulkan liegt zwischen den Inseln Java und Sumatra. Er hatte laut Geologie-Behörde bereits am Vortag grauen Rauch ausgestoßen, der bis zu 1000 Meter in die Luft gestiegen war. Laut der örtlichen Katastrophenschutzbehörde zeigte Anak Krakatau seit Mitte Januar erhöhte seismische Aktivität.

Vulkan Anak Krakatau: 430 Tote beim letzten Ausbruch

Bei einem Ausbruch des Vulkans im Dezember 2018 verlor der Vulkan einen Großteil seiner sichtbaren Höhe. Der Ausbruch löste damals einen Tsunami aus, bei dem mehr als 430 Menschen ums Leben kamen. Tausende wurden damals verletzt.

Entstanden war der Anak Krakatau (Kind von Krakatau) nach der legendären Eruption des Vulkans Krakatau im August 1883. Schätzungen zufolge starben an den Folgen des Ausbruchs rund 35 000 Menschen. Das Meer zwischen Sumatra und Java liegt - wie auch der Rest des Inselstaats - auf dem Pazifischen Feuerring. Geologisch gesehen ist das die aktivste Zone der Erde. Hier kommt es häufig zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben.

