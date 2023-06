1000 Euro Inflationsausgleich: Wer bekommt ihn nun?

Die Inflation steigt, das verfügbare Geld sinkt. Einer Berufsgruppe allerdings winken 1000 Euro Inflationsausgleich. Diese 890.000 Menschen können mit dem Geld rechnen.

Seit der Corona-Pandemie kennt die Inflation nur eines: den Weg nach oben. Der Krieg in der Ukraine hat den Anstieg noch mehr befeuert. 2022 lag die Inflation bei 7,9 Prozent, der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Das macht vielen Menschen zu schaffen. Um den Preisanstieg abzufedern, zahlen viele Firmen einen sogenannten Inflationsauchgleich. Eine Berufsgruppe bekommt jetzt 1000 Euro. Welche das ist, erfahren Sie hier.

Wer bekommt 1000 Euro Inflationsausgleich?

Beschäftigte des deutschen Bauhauptgewerbes erhalten einen Inflationsausgleich von 1000 Euro, teilte der Zentralverband Deutsches Baugewerbe und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie mit. 890.000 Personen erhalten die zusätzliche Prämie. Diese wird in zwei Teilen ausgezahlt. Jeweils 500 Euro sollen dieses und nächstes Jahr ausbezahlt werden.

Die ersten 500 Euro müssen die Arbeitgeber spätestens bis zum 30. September 2023 auszahlen. Die anderen 500 Euro müssen dann bis spätestens 30. September 2024 auf dem Konto der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen. Die Arbeitnehmer müssen auf die Prämie keine Steuern oder Sozialabgaben zahlen.

Der Inflationsausgleich hat keine Auswirkungen auf den Tarifvertrag, der 2021 mir der IG Bauen-Agrar-Umwelt geschlossen wird. Dieser bleibt in Kraft und läuft am 31. März 2024 aus. Wer im Bauhauptgewerbe in Teilzeit angestellt ist, erhält die Sonderzahlung anteilig. Auszubildende bekommen 300 Euro, auch aufgeteilt auf dieses und nächstes Jahr.

Arbeitgebern ist es möglich die Zahlungen in Raten vorzunehmen. Zudem gibt es keine Beitragspflicht zu den Sozialkassenverfahren (Soka-Bau).

Was ist das Ziel des Inflationsausgleichs?

Durch den Inflationsausgleich will die Baubranche zeigen, dass sie trotz aller Krisen eine gute Beschäftigungsperspektive bieten. So sollen die attraktiven tariflichen Rahmenbedingungen für Mitarbeiter im Bauhauptgewerbe bestehen bleiben. „Mit Blick auf die Facharbeiterbindung an die Betriebe ist diese zusätzliche Tarifleistung ausgesprochen sinnvoll", sagte Hermann Schulte-Hiltrop, Hauptgeschäftsführer der Bauverbände NRW.

Auch andere Branchen zahlen eine Inflationsausgleichsprämie. Die Metall- und Elektroindustrie sowie die Chemie- und Pharmaindustrie etwa bekommen 3000 Euro. Auch diese wird in Teilen ausbezahlt. Zudem winken wohl auch dem Kanzler und den Ministern eine Inflationsprämie von 3000 Euro.