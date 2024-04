Pamela Reif kassiert für einen guten Zweck

Millionen von Followern im Netz verfolgen das Leben von Pamela Reif auf Ibiza oder in anderen Teilen der Welt. Manch einer trainiert auch zu ihren Fitness-Videos. Jetzt kassiert die Karlsruherin ab.

Fitness-Influencerin Pamela Reif (27) kommt für einen guten Zweck in die Heimat. Die gebürtige Karlsruherin soll am 20. April um 10.00 Uhr eine Stunde lang die Regie an der Kasse in einer neuen Filiale der Drogeriemarktkette dm in Waldbronn übernehmen.

Die Einnahmen würden für Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde nahe Karlsruhe gespendet - etwa bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), teilte dm mit. Danach sollen Besucherinnen und Besucher eine Stunde lang die Influencerin treffen können, die auf Ibiza lebt und deren Workout-Videos im Internet Millionen Menschen sehen.

Das Ganze ist auch eine PR-Aktion: Reif hat sowohl eine Reihe an Haarpflege-Produkten wie Haaröl und Babyhaarwachs entwickelt als auch eine Palette aus dem Ernährungssortiment, darunter Proteinriegel sowie Porridge. Die Karlsruher Drogeriemarktkette dm vertreibt diese.

