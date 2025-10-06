Grippeinfektionszahlen seit Corona-Pandemie stark gestiegen

Die Grippeinfektionszahlen sind in Hessen seit der Corona-Pandemie stark gestiegen. Im Winter 2024/2025 wurden fast 21.000 Infektionen gemeldet, wie das hessische Gesundheitsministerium mitteilte. Im Winter 2019/2020 seien es noch rund 10.800 gemeldete Fälle gewesen. Die Grippeschutzimpfung sei daher wichtig für Menschen ab 60 Jahren und für besonders gefährdete Personengruppen, wie Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel. Auch die Ständige Impfkommission empfehle die Grippeschutzimpfung für diese Personengruppen.

Coronavirus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grippefall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Impfung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis