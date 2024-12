Etliche Bahn-Baustellen im Südwesten im Jahr 2025

Bahnreisende müssen sich 2025 wieder in Geduld üben. Sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr stehen größere Bauarbeiten in Baden-Württemberg an. In der Folge kommt es zu Verspätungen, Umleitungen oder kompletten Ausfällen. Anbei eine Übersicht über die wichtigsten Großbaustellen.

Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart

Die ICE-Verbindung zwischen Stuttgart und Mannheim soll im kommenden Jahr wochenlang unterbrochen werden. In der Zeit vom 17. April bis 6. Juni seien Instandhaltungsarbeiten an der Tunneldecke des Freudensteintunnels geplant, teilte die Deutsche Bahn mit. Dafür werde die Schnellfahrstrecke Mannheim–Stuttgart gesperrt, die Züge über die Altbaustrecke umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Fahrtzeit deutlich.

Rheintalbahn

Die Rheintalbahn, eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen wird auch wieder zur Baustelle. Von Karfreitag, 18. April, bis zum 27. April 2025 wird an verschiedenen Abschnitten im südlichen Bereich der Rheintalbahn gearbeitet. Nach Angaben der Deutschen Bahn unter anderem zwischen Denzlingen und Freiburg sowie Offenburg und Orschweier. Weichen würden erneuert, und es gebe Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik. Die Folge: Es kommt zu Sperrungen von Streckenabschnitten.

Gäubahn

Die Gäubahn ist eine der Strecken, an denen es immer wieder zu Einschränkungen kommt. Zwischen dem 20. Juni und 25. Juli 2025 arbeitet die Deutsche Bahn an der Oberleitung und am Oberbau der Strecke zwischen Eutingen im Gäu und Horb. Erneuert würden unter anderem Gleise, Schotter und Weichen, wie eine Sprecherin mitteilte. Auch hier kommt es zu Sperrungen von Streckenabschnitten. Die Gäubahn ist die Verbindung von Stuttgart nach Zürich.

S-Bahn in Stuttgart

Zum fünften Mal wird im Sommer die Stammstrecke der Stuttgarter S-Bahn gesperrt. Konkret geht es um die Verbindung zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen. Die Strecke wird für den Anschluss an den Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) vorbereitet. Um die Zuverlässigkeit des Bahnverkehrs zu gewährleisten und notwendige Kapazitätserweiterungen für die Zukunft zu schaffen, setze die Deutsche Bahn auf die Digitalisierung. Die schrittweise Umstellung von konventioneller Signaltechnik auf digitale Leit- und Sicherungstechnik ist ein wesentlicher Schritt in diesem Prozess, wie eine Sprecherin mitteilte.

Gesperrt wird die Strecke vom 26. Juli bis zum 6. September. Die Sommerferien sind vom 31. Juli bis zum 13. September. Grund dafür, dass diesmal die Termine nicht deckungsgleich sind, sind früher und später terminierte Baustellen, die sich nicht mit der Sperrung der Stammstrecke überlagern lassen, wie eine Sprecherin mitteilte.