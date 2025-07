Minister Mansoori stellt «Verkehrspaket» vor

Der Ort passt zum Thema: In einer Straßenmeisterei des Landesbetriebs Hessen Mobil will Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) heute (09.30 Uhr) sein Verkehrspaket vorstellen. Bei dem Termin in Hofheim im Rhein-Main-Gebiet wird er vom Präsidenten von Hessen Mobil, Heiko Durth, unterstützt.

Das Ministerium und die Landesbehörde hätten sich das Ziel gesetzt, den Straßenbau zu modernisieren und gleichzeitig zu beschleunigen, heißt es in der Einladung. Die Maßnahmen dafür sind in dem Verkehrspaket gebündelt.

«Nur mit gut ausgebauten Straßen können wir unseren Wirtschaftsstandort stark halten», bekräftigte das Ministerium. Darüber hinaus werde der Verkehrsminister den neuen hessischen Mobilitätsbeauftragten vorstellen.