Inga Lindström - Alle lieben Elin im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 18.10.22 den Film "Inga Lindström - Alle liebe Elin". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Das ZDF hat ein tolles Angebot für Fans von schöner Fernsehunterhaltung parat: Der Sender strahlt heute "Inga Lindström - Alle lieben Elin" aus. In diesem Text finden Sie Antworten auf alle relevanten Fragen: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller spielen mit? Wie ist die Handlung? Gibt es die Möglichkeit, den Film vorab oder im Nachhinein als Stream in der Mediathek anzuschauen?

TV-Termin: "Inga Lindström - Alle lieben Elin" am 18.10.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Alle lieben Elin" ist am Dienstag, 18. Oktober 2022, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Episode hat eine Spieldauer von rund 90 Minuten und steht als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Inga Lindström - Alle lieben Elin"

Elin nimmt kein Blatt vor den Mund. Die einen lieben sie dafür, die anderen haben erhebliche Probleme mit der nassfroschen Art der Krankenschwester. Keinerlei Zweifel haben Kolleginnen und Kollegen an ihrer fachlichen Expertise. Trotzdem verliert sie ihren Job an einer Klinik in Stockholm.

Zu allem beruflichen Unglück läuft dann auch noch privat alles schief. Eigentlich war Elin davon ausgegangen, dass Per demnächst um ihre Hand anhalten würde. Stattdessen geht die Beziehung in die Brüche. Kurzerhand entschließt sich Elin zur Flucht. Sie nimmt eine Aufgabe als Pflegerin in Trosa an. In wunderschöner Umgebung soll sie Ingmar Andersson betreuen. Doch der Ex-Landarzt sieht zunächst gar nicht ein, sich auf die Pflegerin einzulassen. Er begegnet Elin genauso griesgrämig wie allen anderen, denen er seit dem Tod seiner Frau begegnet.

Irgendwann gelingt es Elin dann aber doch, das Vertrauen und die Sympathie von Andersson zu gewinnen. Es entwickelt sich eine gute, wertschätzende Verbindung - bis Elin einen Fehler macht und es zum kompletten Bruch kommt.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Inga Lindström - Alle lieben Elin" im Cast

Elin - Susan Hoecke

Jörn Andersson - Nico Rogner

- Ingmar - Friedrich von Thun

- Claas - Christoph Mory

- Per - Aleksandar Radenkovic

Finya - Anna Rot

Bea - Tina Amon Amonsen

Mia - Lena Labusga

Dr. Ahlberg - Thomas Bestvater

Linnea - Sonja Bertram

Astrid - Anne Bolik

"Inga Lindström - Alle lieben Elin" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Alle lieben Elin" klingt für Sie nach bester Unterhaltung, der Dienstagabend ist aber bereits anderweitig verplant? Dann haben wir eine gute Nachricht: Sie haben die Möglichkeit, den Film als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anzuschauen.

