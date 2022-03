Inga Lindström - Das Geheimnis der Nordquists im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 1.3.22 den Film "Inga Lindström - Das Geheimnis der Nordquists". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachricht für alle Fans von guter Unterhaltung: Das ZDF strahlt Anfang März "Inga Lindström - Das Geheimnis der Nordquists" aus. Sie wollen Infos? Wir haben Infos: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Welche Handlung erwartet Sie? Steht der Film auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung? Lesen Sie hier die Antworten.

TV-Termin: "Inga Lindström - Das Geheimnis der Nordquists" am 1.3.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Das Geheimnis der Nordquists" läuft am Dienstag, 1. März 2022, im ZDF. Start: 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund 90 Minuten beste Unterhaltung freuen. Und wer am Dienstag schon etwas anderes vorhat, der findet die Episode auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Inga Lindström - Das Geheimnis der Nordquists"

Emilia ist überaus verärgert. Die Archäologin ist felsenfest davon überzeugt, dass es in der Wikingerzeit auf bekannte und angesehene weibliche Kriegerinnen gegeben hat. Alleine Beweise hat sie dafür keine. Die würde sie aber gerne suchen, was ihr an der Uni einiges an Widerstand einbringt. Für derartige Nachforschungen findet sie keinen Rückhalt. Drum beschließt sie kurzerhand, eigene Wege zu gehen, um Beweise für ihre Theorie zu finden.

Video: ProSieben

Ihre Nachforschungen bringen sie schnell auf das Anwesen der Familie Nordquist. Dort vermutet sie wichtige Hinweise zu finden. Um möglichst in Ruhe Untersuchungen anstellen zu können, schleicht sie sich als Gärtnerin ein.

Sie trifft vor Ort auf eine Familie voller Geheimnisse. Der Sohn des Gutsbesitzers, Alexander, etwa hat vor, ins Ferne Japan umzuziehen. Vor Abreise hat er sich allerdings fest vorgenommen, die rätselhaften Umständen um das Verschwinden seines Zwillingsbruders aufzuklären. Vor einigen Jahren war der vom einen auf den anderen Tag nicht mehr auffindbar gewesen.

Emilie entwickelt Gefühle für Alexander - sehr zum Missfallen dessen Bruder Viktor. Der hat nämlich seinerseits Gefallen an ihr gefunden. Das Chaos ist perfekt, als Alexanders Suche Fahrt aufnimmt und gleichzeitig das Gefühlschaos an Geschwindigkeit gewinnt.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Inga Lindström - Das Geheimnis der Nordquists" im Cast

Emilia Holm - Anne Werner

- Anne Werner Alexander Nordquist - Jan Hartmann

Nordquist - Jan Hartmann Leo Sandberg - Siemen Rühaak

Carl Nordquist - Fritz von Friedl

- Fritz von Friedl Viktor Nordquist - Gerrit Klein

Nordquist - Julia Holm - Tamara Rohloff

- Maja Andersson - Masha Tokareva

- Olle Hansen - Christian Lex

- Christian Lex Birte Eklund - Nora Boeckler

Doktor Fram - Janette Rauch

Frans Wallin - Klaus Ebert

"Inga Lindström - Das Geheimnis der Nordquists" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie finden "Inga Lindström - Das Geheimnis der Nordquists" spannend, nur der Ausstrahlungszeitpunkt passt für Sie nicht? Macht nichts: Sie können die Episode auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

(AZ)