Inga Lindström - Liebe verjährt nicht im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 22.05.22 den Film "Inga Lindström - Liebe verjährt nicht". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Romantik gefällig? Dann schalten Sie im Mai unbedingt ein, wenn im ZDF "Inga Lindström - Liebe verjährt nicht" zu sehen ist. Sie suchen nach Infos zum Film? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin ist, welche Handlung Sie erwartet, welche Darsteller mit von der Partie sind und ob der Film auch als Stream in der Mediathek stehen wird.

TV-Termin: "Inga Lindström - Liebe verjährt nicht" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Liebe verjährt nicht" kommt am Sonntag, 22. Mai 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Beginn ist um 20.15 Uhr. Sie können sich auf rund anderthalb Stunden Romantik pur freuen. Und wenn der Sonntag nicht passt, finden Sie den Streifen auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Inga Lindström - Liebe verjährt nicht"

Maren hat einen großen Traum, den sich sich unbedingt erfüllen möchte: eine Surfschule in der Bretagne. Die Pläne sind weit fortgeschritten, bald soll es losgehen. Zuvor beißt sie in den sauren Apfel und reist doch zur Silberhochzeit ihrer Eltern in die alte Heimat.

Mutter Anna und Schwester Nelli sind gleichermaßen überrascht und erfreut über Marens Heimkehr. Damit hatten sie nicht wirklich gerechnet. Überrascht ist auch Vater Adam - allerdings eher unangenehm. Dementsprechend mürrisch gibt er sich mal wieder. Gut für Maren, dass auch Jugendfreund Lennart gerade seiner alten Heimat einen Besuch abstattet.

Mit ihrem Geschenk für ihre Eltern löst Maren weitere Unruhe aus. Sie hat bei einem Trödler ein Gemälde erstanden. Die Frau, die darauf zu sehen ist, sieht ihrer Mutter zum Verblüffen ähnlich. Während Maren keine Ahnung hat, wer der Maler war, bekommen sich Anna und Adam gehörig in die Haare. Sie scheinen ganz genau zu wissen, was es mit dem Bild auf sich hat.

Da ihre Eltern viel zu viel mit sich selbst beschäftigt sind und auch keine Hintergründe erklären möchten, sucht Maren Hilfe bei Lennart. Der ist Kunstkenner und kann tatkräftig unter die Arme greifen. Schnell wächst der Verdacht, der schräge Künstler Oskar Kaufmann könnte der leibliche Erzeuger von Maren sein.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Inga Lindström - Liebe verjährt nicht" im Cast

Maren - Lena Meckel

Lennart - Tommy Schlesser

Anna - Ursula Buschhorn

Adam - Carl Achleitner

Oskar - Thomas Balou Martin

Nelli - Meriel Hinsching

- Sophie - Lea Louisa Wolfram

Edvin Nordström - Christian Wewerka

Melker Berg - Patrick Joswig

- Patrick Joswig Joel - Raphaël Tschudi

Chili - Hund

"Inga Lindström - Liebe verjährt nicht" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Liebe verjährt nicht" klingt genau nach dem, was Ihnen gefällt, am Sonntag sind Sie aber bereits anderweitig verplant? Kein Problem: Das ZDF stellt den Film als kostenlosen Stream in die ZDF-Mediathek.

(AZ)