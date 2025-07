Hessen ist nicht Paris - autofreie Zonen sind rar

In Paris haben Bürgerinnen und Bürger in einer Befragung mehrheitlich für 500 neue Straßen ohne Autos gestimmt - das lässt auch in Hessen Menschen von mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer träumen. Tatsächlich hinkt die Entwicklung nach Einschätzung des ökologischen Verkehrsclubs Deutschland (VCD) noch weit hinterher.

«Wir wären schon froh, wenn es auf den Straßen weniger parkende Autos gäbe, dann wäre mehr Platz für alle», sagt Anja Zeller vom VCD Hessen. Wirkliche autofreie Zonen gebe es in Hessen nur in sehr kleinem Stil und oft auch nur temporär, etwa als Verkehrsversuch.

In Frankfurt seien in den vergangenen drei Jahren keine autofreien Zonen eingerichtet worden, teilt das Mobilitätsdezernat mit - trotz Debatten, in denen Kritiker der Stadt Autofeindlichkeit vorwerfen würden. Es stünden auch keine nennenswerten Erweiterungen von Fußgängerzonen an.

Hochumstrittene Maßnahmen in Frankfurt

Autofrei war in den vergangenen Jahren immer mal wieder phasenweise der Frankfurter Mainkai - eine hochumstrittene Maßnahme. Beschlüsse für eine dauerhafte Umwidmung liegen bisher nicht vor, wie das Dezernat mitteilt. Es gibt jedoch neue, ebenfalls kontrovers diskutierte Fahrradstraßen in der Mainmetropole: den Oeder Weg, den Grüneburgweg und den Kettenhofweg. Auch Autos dürfen sie befahren.

Die Landeshauptstadt Wiesbaden meldet eine neue Fahrradstraße: Auf etwa einem Kilometer gelte dies seit vergangenem Jahr auf der Mosbacher Straße in der Innenstadt. Ziel sei mehr Sicherheit für die Radler und Radlerinnen. Auch Autos dürfen hier fahren, allerdings höchstens mit 30 km/h. Das Parken wurde eingeschränkt. Zudem sind in Wiesbaden drei neue Fußgängerzonen entstanden.

Kassel hat derzeit keine Pläne für eine autofreie Zone oder neue Fußgängerzonen, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Drei Fahrradstraßen kamen in den vergangenen drei Jahren hinzu, durch sie dürfen auch Autos als Anliegerverkehr fahren.