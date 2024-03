Brotkäfer bekämpfen: So wirst Du ihn schnell wieder los!

Wer einen Brotkäferbefall hat, sollte sich möglichst schnell darum kümmern, ihn zu bekämpfen. Es gibt einige Maßnahmen, die man dafür ergreifen kann.

Sie sind für viele sicherlich der absolute Alptraum: Brotkäfer. Während andere Insekten sich gerne in Betten einnisten, befallen die ein bis drei Millimeter kleinen, rotbraunen, behaarten Käfer gerne Lebensmittelschränke auf der ganzen Welt. Sie nisten sich auch häufig in Bäckereien ein, daher der Name. Die kleinen Tiere legen in den Lebensmitteln ihre Eier ab, woraus dann etwa fünf Millimeter lange, weiße Larven schlüpfen und sich von den Vorräten ernähren, wie das Umweltbundesamt erklärt.

Ein Brotkäfer-Befall ist nicht nur eklig, er sollte auch dringend bekämpft werden. Denn die Tierchen vermehren sich schnell und sorgen dafür, dass Lebensmittel ungenießbar werden. Bei einem besonders starken Befall, bleibt oft nichts anderes mehr übrig, als professionelle Schädlingsbekämpfer zu rufen, die garantiert alle Tiere verschwinden lassen. Fängt der Befall aber gerade erst an und ist noch nicht so groß, gibt es auch einige Maßnahmen, die jeder selbst ergreifen kann, um die Brotkäfer zu bekämpfen.

Brotkäfer: Woran bemerkt man einen Befall?

Wenn man einen Brotkäfer-Befall hat, dauert es in der Regel nicht lange, bis man das bemerkt. Entweder man sieht die kleinen Tiere oder zumindest ihre Larven direkt, oder man bemerkt Spuren ihres Befalls. Die Gespinstfäden der Larven verunreinigen oder verkleben Lebensmittel und sind ein typisches Zeichen für Brotkäfer.

Man sieht auch häufig kleine, etwa stecknadelkopfgroße Löcher in Lebensmittelpackungen, die darauf hindeuten, dass hier Brotkäfer durchgekrabbelt sind. An Verpackungen aus Papier und Pappe sieht man außerdem häufig die Bissspuren der Larven. Die folgenden Produkte sind am häufigsten betroffen: Getreide, Gewürze, Hülsenfrüchte, Teigwaren, Kaffee und Tee, Schokolade und Suppenwürfel, Tiertrockenfutter, Tabak und Leder. Hier sollte man besonders auf Spuren achten.

Übrigens: Auch bei Bettwanzen muss man die Augen offen halten, um einen Befall zu bemerken.

Brotkäfer bekämpfen: Was kann man tun, um Befall vorzubeugen?

Am sinnvollsten ist es natürlich, einem Befall vorzubeugen. Hierfür ist es wichtig, dass Lebensmittel kühl (unter 18 Grad Celsius) und trocken gelagert werden. Bei bereits geöffneten Lebensmitteln ist es wichtig, sie gut zu verschließen, besonders gut eignen sich zum Beispiel Gläser mit Schraubverschluss.

Kommt es immer wieder zu einem Brotkäfer-Befall könnte es auch sinnvoll sein, die Wohnung auf versteckte Bauschäden hin zu untersuchen. Die Käfer kommen oft durch undichte Stellen in das Haus hinein und können sich dort dann austoben. Ein Klassiker sind schlecht schließende Fenster, durch die Käfer hineinfliegen können.

Befall bekämpfen: Wie wird man Brotkäfer wieder los?

Bemerkt man in seinem Vorratsschrank einen Brotkäfer-Befall, sollte man sofort handeln. Um den Befall zunächst zu bestätigen, kann man Klebefallen, die einen ungiftigen Sexuallockstoff enthalten, aufstellen und die Schwere des Befalls feststellen. Hält sich der Befall im Rahmen, reichen einige einfach Maßnahmen in der Regel aus. Ist der Befall stark, sollte die Schädlingsbekämpfung mit der Aufgabe betraut werden.

Ist der Befall übersichtlich, müssen zunächst alle Lebensmittel, die befallen sind, schleunigst entfernt werden. Danach muss der Vorratsschrank gründlich gereinigt werden und alle in der Nähe lagernden Lebensmittel, die auf den ersten Blick nicht befallen scheinen, für mindestens einen Tag in die Tiefkühltruhe bei -18 Grad Celsius gestellt werden. Bei diesen Temperaturen sterben Brotkäfer und ihre Larven ab. Alternativ können die Lebensmittel auch in den Ofen bei 60 Grad über eine Stunde gestellt werden, das überleben die Tiere ebenfalls nicht.

Übrigens: Viele Insekten haben Methoden, wie sie im Winter trotz der niedrigen Temperaturen überleben.

Eine weitere Möglichkeit der Bekämpfung von Brotkäfern ist der Einsatz von auf den Schädling spezialisierten parasitären Schlupfwespen (Lagererzwespe). Diese bekämpfen den Brotkäfer und beseitigen so den Befall. Um eine solche Maßnahme zu ergreifen sollte man allerdings Erfahrung im Umgang mit Insekten haben.

Helfen alle diese Maßnahmen nicht, sollte die professionelle Schädlingsbekämpfung kontaktiert werden. Diese kümmert sich in jedem Fall um die Bekämpfung des Brotkäfer-Befalls.

Übrigens: Tote Insekten befinden sich schon seit langer Zeit in unseren Lebensmitteln, müssen dort aber gekennzeichnet werden.