Fliegengitter gegen Insekten: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Ein guter Insektenschutz vor Mücken, Fliegen & Co ist im Sommer Pflicht. Besonders effektiv: das Fliegengitter. Doch worauf gilt es vor dem Kauf zu achten?

Der Sommer steht in den Startlöchern, und mit ihm die Insektenzeit. Wer Spinnen, Schnaken und Co in den eigenen vier Wänden vermeiden will, sollte schon jetzt vorsorgen. Als eine besonders effiziente Maßnahme gilt ein Fliegengitter gegen Insekten, wahlweise auch Fliegen- oder Fensternetz genannt. Doch worauf sollte man beim Kauf achten? Hier lesen Sie alle wichtigen Informationen.

Was ist ein Fliegengitter?

Anders als Spinnen, die um genau zu sein nicht zur Klasse der Insekten gehören und erst gen Herbst auf der Suche nach einem wärmeren Plätzchen in menschliche Behausungen eindringen, schwärmen Insekten gerade vor und während der Sommerzeit in unsere vier Wände. Die Tricks, um sowohl Spinnen als auch Insekten aus dem Haushalt fernzuhalten, sind jedoch nicht unähnlich. Als besonders effektiv gilt das Fliegengitter.

Fliegengitter sollen durch ein engmaschiges Netz verhindern, dass Insekten in Räume eindringen können. Sie werden als eine Vorrichtung an Fenster- und Türenöffnungen angebracht und können sich in der Art und Weise, wie sie befestigt werden, stark unterscheiden.

Fliegengitter gegen Insekten: Modelle mit Rahmen, Magnet und Klettverschluss

Zu den gängigsten Modellen gehören Fliegengitter mit Rahmen. Hierzu gibt es verschiedene Modelle. Den besten Schutz bieten laut OBI-Magazin Gitter mit einem Spannrahmen, aber auch ein Insektenrollo soll laut dem Baumarkt gute Dienste leisten. Wie zudem der FAZ-Kaufkompass berichtet, wird hinsichtlich Installation zwischen standardisierten und individualisierbaren Rahmen unterschieden.

Gerade letztere erforderten laut einem Testbericht der Zeitung besonders viel Zeitaufwand und handwerkliches Geschick. Besonders praktisch sollen nach einem Test von t-Online zudem Produkte mit Teleskoprahmen sein, die sich an verschiedene Fenstergrößen anpassen lassen. Insgesamt überzeugten aber vor allem die preiswerteren Rahmen-Modelle auf dem Markt. Weitere Fliegengitter-Modelle lassen sich laut OBI-Magazin per Klettverschluss oder Magnet befestigen.

Fensternetz gegen Insekten: Verarbeitung nicht bei allen gut

Wie der FAZ-Kaufkompass nach seinem Test von 10 Fliegengittern bemängelt, lässt die Verarbeitungsqualität selbst bei teureren Modellen des Öfteren zu wünschen übrig. Eine kostspielige Alternative sieht das Testportal der Zeitung in maßgefertigten Fliegengittern von Fachbetrieben. Kostenfaktor: zwischen 150 und 300 Euro pro Fenster.

Preiswertere Modelle haben dennoch tendenziell ein besseres Material vorzuweisen. Ein Insektenschutz aus Fiberglas etwa hat den Vorteil, dass er sehr witterungsbeständig und reißfest ist. Die Standard-Maschenweite bietet genug Schutz vor Ungeziefer und ist dennoch luftdurchlässig, so berichtet das OBI-Magazin

Fensternetz gegen Insekten: Montage recht umständlich

Entgegen einiger Herstellerangaben soll die Anbringung eines Fliegengitters häufig auch recht umständlich sein, so berichtet der FAZ-Kaufkompass. Gerade, wenn individualisierbare Modelle vorlägen, die baulich stark an die Fenster angepasst werden müssten, könne die Installation vor allem für handwerklich Ungeschickte stressig werden.

Fliegengitter: Darauf sollten Sie vor dem Kauf achten

Zunächst empfiehlt es sich, vor der Kaufentscheidung ganz genau zu überlegen, welche Art von Fliegengitter den eigenen Ansprüchen genügt, wie viel Zeit man für die Installation und wie viel Geld man investieren möchte. Ein hochwertiges und individualisierbares Modell könnte bei der Installation zwar mehr Zeitaufwand bedeuten, dafür aber materiell hochwertiger und nachhaltiger sein.

Auch ein UV, Pollen- oder Feinstaubschutz kann hier inklusive und ein lohnenswertes Extra sein, wie die Testberichte von FAZ und t-online zeigen. Ebenso sollte ein schnell zu installierendes und preiswerteres Fliegengitter-Modell wohlüberlegt sein. Wichtig sind hierfür im Vorhinein laut OBI-Magazin ein präzises Ausmessen der Fenstermaße und eine ordentliche Reinigung.

Übrigens: Vor anderen Insekten im Badezimmer hilft auch kein Fliegengitter. Doch wie kann man Silberfische loswerden? Bei all den Krabbeltieren in Heim und Garten, die uns im Sommer heimsuchen, geht schnell mal unter: Die Zahl der Insekten ist rückläufig. Doch warum sterben so viele Insekten und was kann man dagegen tun?