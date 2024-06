Fruchtfliegen loswerden: Was hilft gegen die Insekten?

Wer im Sommer Obst in der Küche liegen lässt, zieht damit Fruchtfliegen an. Doch die Insekten lassen sich mit einfachen Tricks wieder vertreiben.

Im Sommer gibt es in fast jeder Küche Fruchtfliegen. Schädlich für die Gesundheit sind die Insekten nicht. Aber sie können lästig sein. Wie man Fruchtfliegen aus der Küche vertreibt, verraten wir Ihnen in diesem Text.

Schon gewusst? In vielen beliebten Lebensmittel sind Insekten enthalten.

Fruchtfliegen in der Küche: Warum habe ich so viele?

Fruchtfliegen kommen laut dem Umwelt Bundesamt vor allem im Sommer vor, wenn die Temperaturen über 20 Grad Celsius liegen. Sie werden von faulenden und gärenden Stoffen angezogen, wie:

Obst

offene Weine

Fruchtsäfte

und offene Kompostsammelgefäße.

Wie die Verbraucher Zentrale Bayern erklärt, sind Fruchtfliegen für die Gesundheit unbedenklich. Sie können jedoch Fäulnisbakterien und Hefen übertragen, die Lebensmittel schneller verderben lassen.

Außerdem können Fruchtfliegen bei hohen Temperaturen rasch große Schwärme ausbilden. "Um sich zu vermehren, benötigen Fruchtfliegen bei 20 Grad Celsius 30 Tage", erklärt Susanne Moritz von der Verbraucherzentrale Bayern. "Bei 25 Grad nur noch 15 Tage".

Wie vertreibt man Fruchtfliegen für immer?

Fruchtfliegen mögen zwar unbedenklich für die Gesundheit sein. Doch viele Menschen ekeln sich vor ihnen oder sind schlicht genervt. Mit einigen wenigen Tricks kann man dafür sorgen, dass die Tiere erst gar nicht in die Küche kommen:

Der NABU Baden-Württemberg rät dazu, Obst nicht offen stehenzulassen, sondern abzudecken.

An heißen Tagen hilft es, wenn man einen Deckel auf sein Glas Wein legt.

Außerdem sollte man darauf achten, dass die Biotonne immer fest verschlossen ist. "Zudem ist es von Vorteil, den Biomüll gerade im Sommer mehrmals täglich zu entsorgen, um die Tiere nicht in der Wohnung anzulocken", heißt es.

Doch was tut man, wenn die Fruchtfliegen bereits in der Küche sind? Das Umwelt Bundesamt rät in diesem Fall zu einem bewährten Hausmittel: Essig.

Dafür stellt man einen Behälter mit Essigwasser in die Küche.

Und fügt dem Essigwasser einen Spritzer Spülmittel hinzu.

Die Fruchtfliegen werden dann von dem sauren Geruch des Essigs angelockt.

werden dann von dem sauren Geruch des Essigs angelockt. Das Spülmittel wiederum sorgt dafür, dass die Oberflächenspannung des Wassers verloren geht, wie der NABU erklärt. Die Fruchtfliegen können sich also nicht mehr auf der Wasseroberfläche halten.

Wer keine Lust hat, auf ein Hausmittel zurückzugreifen, kann im Supermarkt auch Fruchtfliegenfallen oder Gelbtafeln kaufen.

Fruchtfliegen bekämpfen: Diese Gerüche mögen sie nicht

Die Essig-Spülmittel-Mischung ist nicht das einzige Hausmittel, das gegen Fruchtfliegen helfen soll. Laut dem RND kann man auch folgendes tun:

Der intensive Duft von Nelken- oder Pfefferminzöl soll die Fliegen abschrecken. "Am besten sollte das Öl in einer Duftlampe am Fenster platziert werden."

Außerdem übertüncht frisches Basilikum den Duft von Obst. "Allerdings", so der RND weiter, "wirkt das Kraut nur vorbeugend."

