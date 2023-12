Der Tannenbaum gehört für die meisten Menschen einfach zur Weihnachtsfreude dazu. Allerdings beherbergen Weihnachtsbäume auch eine Horde an Insekten.

Die Weihnachtszeit steht an und mit ihr halten die festlichen Dekorationen und prächtig geschmückte Weihnachtsbäume in den Wohnungen Einzug. Doch wussten Sie, dass mit dem Aufstellen Ihres Weihnachtsbaums auch eine kleine Welt verborgener Insekten in Ihr Zuhause einziehen kann? Welche Insekten auf dem Christbaum beheimatet sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Wie Sie Silberfische, Ameisen und Mücken loswerden, ist ganz einfach. Für jede der heimischen Insektenarten gibt es wertvolle Tipps.

Insekten im Weihnachtsbaum: Diese Tierchen besiedeln nach dem Aufstellen Ihr Zuhause

Eine Studie der Universität Bergen in Norwegen hat sich bereits im Jahr 2016 ausgiebig mit der Frage beschäftigt, was wir uns alles an Krabbeltieren ins Haus holen, wenn wir einen Weihnachtsbaum kaufen. Auf einer Tanne leben laut der Studie etwa 25.000 Insekten, die sich zwischen den Zweigen aufhalten und schlafen und überwintern. Sie entleeren ihre Körperflüssigkeiten und produzieren eine Art Frostschutzmittel, wodurch sie inaktiv werden - zumindest solange der Baum draußen im Freien steht.

"Aber wenn der Baum in die Wärme des Wohnzimmers gebracht wird, kehren sie ins Leben zurück", erklärt Bjarte Jordal, Biologe und Professor an der Universität Bergen. Während das Getier draußen also vollkommen harmlos vor sich hin schläft, erwacht es neben Weihnachtsstern, Christbaumkugeln und Girlanden plötzlich wieder zum Leben. Aber welche Tierarten sind auf dem Weihnachtsbaum eigentlich anzutreffen?

Tiere, die auf dem Tannenbaum überwintern, sind meist Insekten, die in der kühlen Außenwelt überleben können. Dazu zählen Springschwänze, Rindenläuse, Milben, Motten und gelegentlich auch Spinnen. Es gibt aber auch Berichte darüber, dass Zecken in Weihnachtsbäumen gefunden wurden, wie Jordal in einem Beitrag zu der Studie erklärt. Allerdings sei die Wahrscheinlichkeit eines Zeckenbisses minimal. Zecken befänden sich normalerweise im Schlafmodus, wenn der Baum ins Haus gebracht wird, und seien tot, wenn der Baum das Haus nach Weihnachten wieder verlässt.

Insekten im Weihnachtsbaum: So machen Sie die unerwünschten Besucher ausfindig

Mitbekommen werden die meisten Christbaumkäufer von den Insekten ohnehin nichts, denn die meisten von ihnen seien laut Jordal für das menschliche Auge unsichtbar. Höchstens eine Spinne könne man gelegentlich im Baum umherkrabbeln sehen. Wer die Insekten enttarnen will, kann den Weihnachtsbaum vor dem Aufstellen allerdings einmal über einem sauberen, weißen Tuch ausschütteln und sich dessen Bewohner einmal aus der Nähe ansehen.

Abschließend gilt: Weder für den Menschen noch für seine Einrichtung stellen die Insekten ein Risiko dar, denn die meisten Insekten werden laut Jordal einfach im Baum verbleiben. Weil sie sich aber nicht von dem Baum ernähren, sondern nur in ihm leben, werden sie in der Regel recht schnell austrocknen und sterben. Eine Störung des Weihnachtsfests stellen die verschlafenen Krabbler also eher nicht dar.

Übrigens: Wer sich dann doch wegen der Insekten im Christbaum sorgt, dem empfehlen Experten, den Baum einige Tage im Keller oder der Garage zwischenzulagern - bei Plus-Graden könnten die Tiere dann dort aus ihrem Schlaf erwachen und sich auf Futtersuche begeben. In der Wohnung landen sie so nicht.