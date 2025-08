Invasive Ameisenart in Südhessen

Eine invasive Ameisenart breitet sich in Südhessen aus. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg berichtet von einer Ameisenplage in Schulen und einem Friedhof. Vermutlich handle es sich um die Große Drüsenameise (Tapinoma Magnum).

Die Tiere wurden zuerst an einer Grundschule in Reinheim gesichtet und nun an zwei benachbarten Schulen und dem Friedhof in Pfungstadt. Eine Bestätigung durch einen Gutachter stehe zwar noch aus, so der Kreis. «Jedoch wurden ungewöhnlich viele Tiere auf den beiden Schulgeländen entdeckt.»

Womöglich kämen sie vom angrenzenden Friedhof, so der Kreis. Dort ist der Befall noch stärker als in der Schule. Schädlingsbekämpfer rückten auf den Schulgeländen mit Heißwasser, Schaum und Ködern an, damit die Ameisen weg sind, bevor die Schulkinder aus den Ferien kommen.

Die Ameisenart dringt in Häuser ein und bedroht technische Infrastruktur. In der badischen Grenzstadt Kehl verursachte sie Strom- und Internetausfälle. Das Insekt kommt Experten zufolge in Deutschland vor allem in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen vor. Die Insekten lassen sich nach Einschätzung von Experten nur schwer bekämpfen. Ihre Superkolonien haben Hunderttausende bis Millionen von Tieren.